Megtartotta éves közgyűlését a hagyományőrző egyesület

Két éve alakult a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület Öcsödön, mely a napokban tartotta éves közgyűlését.

– A helyi hagyományőrző klubok összefogását tűztük ki fő feladatként – tudtuk meg Pasztelyákné Izbéki Rózától, az egyesület elnökétől.

Az eseményen felelevenítették az előző év legfontosabb eseményeit, talán legkiemelkedőbbként említve az arany minősítésű Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör negyvenöt éves jubileumát.

– Egyedi Dezsőné tizenkét éve irányítja a művészi munkát, de kiemelkedő az az aktivitás is, mellyel Bata Gáborné szervezésében a tagok a helyi kézművesprogramokon részt vesznek – hangzott el a beszámolóban. Az egyesülethez a tavalyi évben csatlakozott a faluban negyven éve sikeresen működő hagyományőrző kézimunkaszakkör is. A klubok összetartását mutatja, hogy ők hímezték a népdalkör tagjainak fellépőruháit is.

Az egészségklub az egészségnap szervezéséért felel a nagyközségben. Nekik köszönhető, hogy tavaly már a falu két helyén sikerült karácsonyfát állítani, melyet saját készítésű díszekkel ékesítettek – részletezte a vezető, aki hozzátette, hogy a kerékpáros túraklub is igen aktív volt.

– Hagyományteremtő céllal rendezték meg nyáron a családi piknik napot és a Körös menti kerékpáros találkozót, melyet az EMMI és a MASPORT pályázatai támogatásával szervezhettünk meg – mondta Pasztelyákné Izbéki Róza.

A közgyűlésen a szokásos évi beszámolók után az idei évre vonatkozó terveket is ismertették.