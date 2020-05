Megtartották vevőiket a megyebeli pékségek

Kijárási korlátozás, otthoni munka, digitális oktatás... Az elmúlt hetekben ezek határozzák meg a mindennapjainkat. És a kenyérsütés. Bizony, a kényszerű helyzetben sokan a szokásosnál több időt töltenek a konyhában, sütnek, főznek és egyre többen kovászolnak is. Virágoznak a kis házi pékségek.

– A főzés eddig is a napjaim része volt. Itthon voltam a fiammal, aki imádja a leveseket, így azt naponta főztem. Sütiket ritkábban készítettem, de amióta itthon vagyunk együtt mindannyian, ez is gyakoribb lett – meséli Mészáros Angéla. A szolnoki édesanya először egyszerű kekszeket, muffinokat készített, aztán a kelt tésztákkal is próbálkozott.

– Igaz, az első hetekben én is „megküzdöttem” az egyik fontos hozzávalóért, az élesztőért. Volt, hogy a harmadik boltban kaptam csak. Most már nincs ilyen gond, ráadásul a kovászos pékárukkal is próbálkozom – mondja.

Hozzá hasonlóan kovászt nevelget, s abból süti a finomságokat a besenyszögi Gönczi-Nagy Jusztina. A háromgyermekes édesanyának tulajdonképpen csak ez az újdonság, a házi sütögetés már évek óta napi rutin nála.

– Amikor az első lányom pár éves volt, próbálkoztam kenyérsütéssel. Azóta rendszeresen készítem házilag. A kenyéren kívül rengeteg dolgot kipróbáltam már, péksütik, pizza, kalácsok, lepények. A mostani helyzet annyi újdonságot hozott, hogy ezeket főleg kovásszal készítem. A három gyerek és a férjem is szeretik ezeket, így szinte naponta sül valami a sütőben – sorolja Jusztina.

Kiderül, melyet mindkét édesanya megerősít, hogy a sütés terápiának sem utolsó. Egy idegesebb napon kifejezetten nyugtatólag hat egy kenyeret kézzel bedagasztani, megcsapkodni, hajtogatni, gyúrni… A konyhában persze nem csak az anyák szorgoskodnak. Jó példa erre a szolnoki Orovecz Ferenc, aki szívesen tölti az idejét gasztroprogramokkal. Párjával rendszeresen főznek, a jó idő beköszöntével a kertben bográcsolnak, sütögetnek. S egy sült húshoz, gulyáshoz dukál a friss kenyér, amit a fiatalember gyakran maga süt meg.

– Olykor élesztővel, máskor kovásszal készítem. Nem csak kenyeret, de pizzát, lepényeket is szoktunk sütni – meséli.

A házi pékségek tehát virágoznak ezekben a hetekben, de úgy tűnik, mindez nem befolyásolja nagymértékben a nagy pékségek munkáját, forgalmát. Az általunk megkérdezett vidéki pékség vezetője szerint szinte észrevehetetlen a változás.

– A veszélyhelyzet kezdetén, az első pár napban megnőtt a kereslet a kenyerek iránt. Ahogy nekem is mesélte néhány ismerős, vésztartaléknak a fagyasztóba is tettek belőle. Aztán nagyjából visszaállt a megszokott forgalom. Amiben látszik némi visszaesés, az a péksütemények forgalma. Nincs iskola, a gyerekek nem visznek ilyen ételeket tízóraira – számol be tapasztalatairól Vona Zoltán, a nagykörűi pékség tulaj­do­nosa.

Ipari mennyiségben készül a pogácsa S hogy mit gondol a házi kenyérsütésről a szakember? – Aki teheti, sütögessen – javasolja Vona Zoltán, a nagykörűi pékség tulajdonosa. – Ez egy különleges helyzet, sokan sokféle dolgot kipróbálnak. Ha újra dolgozni kezdenek az emberek, nem lesz ennyi idejük, kenyeret se sütnek mindennap. De addig tegyék. Az én feleségem is „ipari mennyiségben” készít pogácsát ezekben a hetekben… – teszi hozzá mosolyogva.