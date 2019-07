Megtudtuk, miért állt le a buszmegállók építése Körűben

Örömteli hír, illetve Nagykörű továbbfejlődését szolgálja, hogy korszerű buszöblöket építenek ki a falu kapujától a központjáig. A kivitelezés azonban váratlanul leállt, ami nem csupán a helyi önkormányzat dolgát nehezíti, hanem az ott élők egy részének is bosszúságot okoz.

Egy támogatott pályázatnak köszönhetően négy új autóbusz-megállóhelyet építenek meg a 3224-es számú közút Nagykörűhöz vezető elágazásától a 3223-as út mentén, a község központjáig vezető hosszon. A buszöbölfejlesztést is magában foglaló, mintegy ötvenhétmillió forintos TOP-os támogatásból egy közel kilencszáz méter hosszú kerékpárutat is kiépítenek a közeljövőben a Tisza-parti településen. A kivitelezési munkálatok egy ideig látványosan folytak, ám néhány héttel ezelőtt hirtelen megálltak.

– Hónapok óta áll a munka a buszmegállók átépítésénél – panaszolják a nagykörűi lakosok.

Többen kifogásolják, hogy szemmel láthatóan régóta nem dolgoznak egyik munkaterületen sem, egyetlen munkással sem találkozni, bármilyen időpontban is járnak arra. A területet még tavasszal felbontották, a megállónál a szegélyt még kirakták kövekből, de az aszfaltozás azóta is várat magára.

A lekerített munkaterületeket az autósoknak is kerülgetnie kell, a hely pedig igencsak szűkös, ha szemből is jön jármű. A helyközi buszjáratok sem tudják így a kijelölt megállókban felvenni az utasokat. Van, aki azon aggódik, hogy ha esetleg mentőt kell hívni a megállónál lévő házakhoz, a járműnek is nehézséget okoz oda beállni – fordultak problémájukkal szerkesztőségünkhöz olvasóink.

– Minden olyan támogatott pályázat, amit egy Nagykörűhöz hasonló kicsi település el tud érni, és valamilyen fejlesztést tud elindítani belőle, általában közmegelégedettséggel jár – válaszolta a felvetésre reagálva Veres Nándor polgármester.

– Testületünk és a helyi lakosok is örvendezve fogadták a buszváró-átépítési projektet. Kiírtuk a közbeszerzést, szerződést kötöttünk a nyertes generálkivitelezővel, amely az alvállalkozói által megkezdte a munkát. Minden rendben és ütemterv szerint zajlott, mindaddig, amíg az egyik alvállalkozó váratlanul és hirtelen ott nem hagyta a megbízást. Pénzügyi és személyügyi nehézségekkel indokolta a kivonulását.

– Most ott tartunk, hogy a fővállalkozó új alvállalkozót keres a munka befejezésére. Ez idáig még éppen benne vagyunk a tervezett munkafolyamatok ütemezésében, s várunk az új alvállalkozóra, mert ha azonnal jogi úton akarnánk rendezni a gondot, úgy akár hónapokig, talán évekig is eltarthat a pereskedés, a buszöbölfejlesztés pedig addig is áll – magyarázta a lehetőségeket a településvezető.

Mint elmondta, megértéssel vannak a generálkivitelező felé, mert a hazai építési ágazat jelenlegi helyzetében nem könnyű munkáskezeket találni egy-egy „kisebb súlyú” feladatra.

Vaslemezt tettek a kocsifeljáróhoz

Többek között Majzik Sándorné házánál lévő kocsifeljáró előtt is ott csúfoskodik a félkész buszöböl; a nyugdíjas asszonyt sikerült is szóra bírni.

– Április 15-e óta így áll a felbontott buszmegálló. Eleinte kerékpárral sem tudtam a kapun kijőve felmenni a kocsiútra, a járdán közlekedve kellett nagyot kerülni. Később tettek rá vaslemezt, de más azóta sem történt. Olyat hallottam, hogy állítólag nagyon sok volt a csapadék, azért nem tudták befejezni a munkát.

– Jó lett volna, ha legalább küldenek egy körlevelet, hogy mire számítsunk. Nagyon örömteli dolog, hogy fejlődik a falu, erre nincs is panaszunk, csak jó lenne azt is tudni, miért áll ilyen sokáig a munka, és mikorra várható, hogy elkészül – vetette fel a nyugdíjas asszony.