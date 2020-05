Megyénkben mindenhol biztosítanak bölcsődei és óvodai ügyeletet

Azokon a településeken, ahol a koronavírus-járvány lelassítása érdekében korábban bezártak a bölcsődék és az óvodák, április 30-tól kötelező ügyeletet kell tartani a napokban megjelent kormányrendelet szerint. Természetesen ügyelni kell a szigorú járványügyi előírásokra, a gyerekek maximum ötfős csoportokban lehetnek. A megyebeli településeken felkészültek a nagyobb gyermeklétszám fogadására is.

A rendelet szerint az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

Az új rendelet a megyeszékhelyen nem okozott változást, hiszen a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése után Szalay Ferenc polgármester, városvezetői felhatalmazással, már március 18-tól kötelezővé tette az ügyeleti rendszerre való átállást. Sőt, még a gyermekétkeztetést is biztosítják a városban valamennyi kisgyermek számára, a bölcsődétől az iskoláig, amennyiben ezt a szülők igénylik.

– A város hét bölcsődéje közül négyben, a Jósika útiban, a Simon Ferenc útiban, a Kolozsvári útiban és a Városmajor útiban van ügyeletes bölcsődei ellátás – válaszolt megkeresésünkre Péntek Ágnes, az önkormányzat egészségügyi és bölcsődei igazgatóságának intézményvezetője. – Naponta átlagosan 50-55-en veszik igénybe a bölcsődei ellátást. Ha több gyermek elhelyezésre érkeznek igények újabb szülők részéről, úgy bővíteni tudjuk a szolgáltatást, újabb helyiségeket tudunk bevonni az ügyeleti rendszerbe – szögezte le a szakember.

Hasonlóan a bölcsődeihez, március 18. óta az ügyeletes óvodai ellátás is biztosított a megyeszékhelyen. A Szolnok Városi Óvodák Igazgatósága minden városrészben nyitva tart ügyeletes óvodát.

– Kétheti periódusban mérjük fel a szülői igényeket. Jelenleg öt óvodánk „ügyeletes”, május 4-től 15-ig pedig hét lesz az, mert arra az időszakra a jelenlegi 110 körüliről 174-re jelentettek be gyermekelhelyezési kérelmet. Egy nyolcadikat is beállítunk a rendszerbe, a honvédség kérésére, mégpedig a helyőrség melletti legközelebbi tagóvodánk is ügyeleti feladatot fog ellátni.

Tiszasason eddig is ügyeleti rendben működött az óvoda, ahol három-négy gyermek kérte az ellátást.

– A veszélyhelyzet bevezetése óta az óvodában gyermekfelügyeletet biztosítunk. A szülők egy nyilatkozatot töltöttek ki, hogy a munkahely miatt nem tudják megoldani, hogy otthon maradjon a gyermek. A környékbeli gyárak újraindultak a napokban, így egyre több család kéri majd az óvodai ellátást. Két csoportszobánk van, ahol a szabályok szerint összesen tíz főnek biztosíthatunk helyet, így állítottuk be a pedagógusi és dajkalétszámot is – részletezte Vágner István, a falu polgármestere.

Rákócziújfaluban eddig zárva volt az óvoda. Folyamatosan mérik fel az igényeket.

– Úgy tűnik, kezd elfogyni a szülők szabadsága, május közepétől már kinyitnak az intézményeink, hiszen vannak családok, akik jelezték igényüket a gyermekfelügyeletre. Kiscsoportokban tudjuk megoldani az ellátást – mondta Varga József, a település vezetője.

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvodában folyamatos az ügyelet, nem zártak be egy napra sem – tudtuk meg Gulyás Ferencné intézményvezetőtől. Naponta 30-40 kisgyermek jár a kilenc tagóvodába, ahol maximum ötfős csoportokban foglalkoznak velük az óvodapedagógusok. Nagyon sok a szabadtéri játék, van kézműveskedés, kertészkedés, daltanulás is a csoportokban, s emellett továbbra is varrják az óvodákban a szájmaszkokat a város egészségügyi, szociális intézményeinek.

Az étkezés az otthon lévő óvodásoknak is biztosított. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsődei Intézményében is folyamatosan biztosított az ügyelet mindkét telephelyen – tudtuk meg Kósáné Bene Hajnalka kistérségi csoportvezetőtől, aki azt is elmondta, hogy a szüleikkel otthon lévő bölcsődések is igénybe vehetik a gyermekétkeztetést.

A kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda óvodája nem zárt be, folyamatosan biztosított az óvodai ellátás mind a hat csoportba járó kisgyermeknek – tudtuk meg Nagyné Lenge Margit igazgatótól. A Kenderesi Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatához tartozik a hétfős mini bölcsőde. Mint Orosné Andrási Edit intézményvezető elmondta, ők március 16-tól bezárták a bölcsődét, de a törvényben előírtaknak megfelelően mostantól itt is biztosított az ügyelet. Az előzetes felmérések megtörténtek, már van szülő, aki jelezte, hogy igénybe kívánja venni a bölcsődét. Az étkezés Kenderesen is biztosított mindkét intézményben.

Nagykörűben is újra nyitja kapuit az óvoda a jövő héten.

– A gyermekek egészségügyi állapotáról az igényfelmérés után nyilatkoztatjuk a szülőket. Természetesen újból fertőtlenítést végzünk nyitás előtt. A napirend és a gyermekek behozatala a járványügyi szabályok szigorú betartásával zajlik majd, de ezt a szülők már jól ismerik a kezdetektől – mondta el G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna óvodavezető.