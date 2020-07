Meszelést, nyílászárócserét terveznek a kisúji intézmény épületén

A Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskolai Tagintézménye minden nyáron szervez táborokat diákjainak.

Az idei kicsit máshogy alakult, mint azt az év elején eredetileg tervezték, de igazodtak a lehetőségekhez – tudtuk meg Tuka Antal tagintézmény-vezetőtől. Sport és napközis táboruk már véget ért, augusztusban tartanak még egyet.

– Tanulóink bringás vándortáborban vettek részt, mely eredetileg kerékpáros-evezősnek indult, de a magas vízállás miatt csak a kerékpáros részét tudtuk megszervezni. Szabó József és Ungi Tamás testnevelők kíséretében a Felső-Tisza-vidéki útvonalon öt nap alatt kétszázötven kilométert tettek meg diákjaink, közben különböző programokon is részt vettek. Szép számban dolgoztak tanulóink a Városvédő és -Szépítő táborban, ahol iskolánkban is végeztek kisebb szépítő munkát – sorolta Tuka Antal, akitől megtudtuk, az új tanévre is készülnek.

Már a digitális tanrend időszakában elkezdődtek a karbantartási, felújítási feladatok, melyet az intézmény önerőből oldott meg karbantartó csoportjuk segítségével. Mindhárom telephelyen megtörtént a tisztasági meszelés a tantermek többségében, de a folyosók, a vizesblokkok, a tanárik is megszépültek. Még a tornatermi szárny meszelése, javítása, a nyílászárócsere a megoldandó feladat, hogy szeptemberre az egész intézmény megújulva várja a diákokat. A munkákra több mint négymillió forintot biztosítanak költségvetésükből.

Augusztus 31-én tartják a tanévnyitót, ahol hetvenhét elsős kisdiák – három tanulócsoportban – kezdheti meg az iskolai éveket.