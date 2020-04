Mindene odaveszett a szentimrei családnak

Szinte pillanatok alatt vált semmivé egy élet munkája annak a vasárnapi tűzesetnek a következtében, amikor is egy háromgyermekes család kertes háza égett le Tiszaszentimrén. Most az újrakezdéshez gyűjtenek számukra, a családanya munkáltatója és a helyi önkormányzat is azonnal a segítségükre sietett.

Három gyermekünkkel kerültünk ebbe a szörnyű helyzetbe, minden annyira gyorsan történt – árulta el megtörten hírportálunknak Fejes Annamária. – Leégett a házunk, teljesen lakhatatlanná vált az épület – magyarázta a családanya. Tizenöt évvel ezelőtt építették fel a Bajcsy út 2. szám alatti ingatlant, melyben vasárnap reggel csaptak fel a lángok. Mindenük odalett a tűzben, melynek oka eddig tisztázatlan. Fiuk a fűkaszába szeretett volna benzint önteni, mikor valami miatt – talán egy szikra okozta – lángra kapott az épület. – Olyan gyorsan terjedt a tűz, hogy nem tudtuk eloltani, esélyünk sem volt rá, menekülnünk kellett – idézte fel elcsukló hangon Annamária a szörnyű esetet. A lángok alig egy óra alatt felemésztettek mindent, körülbelül huszonötmillió forintos kár keletkezett. Mindössze a ruháikat, valamint néhány bútort sikerült kimenekíteniük a házból. A tiszaszentimrei önkormányzat biztosított szállást és kétszeri bevásárlást a család számára. A családanya munkahelyétől is érkezett segítség, az anyagi támogatás mellett a Takarékbank Zrt. létrehozott egy adományszámlát. Akik segítenének a családnak, azok a 70100066–10005556-os számlaszámra küldhetnek felajánlásokat.