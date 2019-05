Mostanság indulnak be a kerti munkák

Áprilisban és májusban egyre többen megyünk ki a szabadba, hogy rendet tegyünk a házunk táján. Mi több, a kertekben is ekkor indul be igazán a munka.

– A rövid nyelű, kisméretű kapák, a kerti lapátok és a gyomkiszedők nagyon népszerűek mostanság. Ugyanakkor a bokornyíró ollót és az ágvágót is többen keresik – részletezte hírportálunknak a szolnoki Gazdászbolt tulajdonosa. Németh Sándor hangsúlyozta, a virágmagok esetében az estike magja a legnépszerűbb náluk, de a kerttulajdonosok szívesen ékesítik a háztájikat petúniával, őszirózsával, sáfrányos rézvirággal, vagy éppen dáliával is. Azt is megtudtuk, hogy a tavaszi ültetések miatt ezekben a napokban az általános virágföld is igencsak kelendő.

– A specifikus földek iránt is van igény, hiszen némelyik növénynek a savanyúbb kell, míg másoknak a lúgos virágföld az előnyös. Sokszor bizony ezt is érdemes figyelembe venni, ezáltal könnyebben fejlődhet az adott növény – jegyezte meg a szakember.

Majd emlékeztetett, tavasszal a kártevőkre is oda kell figyelni a kertekben. Ilyenkor legtöbbször az egér és a patkány okoz gondokat, a díszkertek nagy kiterjedésű gyepszőnyegeire azonban a vakond rejt igazán nagy veszélyt.