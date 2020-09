Ne féljünk újraéleszteni, ha beüt a baj, mert csak segíthetünk vele

Nem volt pulzusa, nem lélegzett és a szája is ellilult annak a férfinek, akit egy kunszentmártoni rendőr mentett meg szívmasszázzsal még augusztusban. Hasonló eset korábban is előfordult megyénkben, és mi is bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy segítenünk kell másokon. A szakember szerint senki se féljen attól, hogy ártani fog, hiszen ha nagy a baj, akkor bármit is teszünk, az sokkal jobb, mint ha csak a kezünket tördelnénk.

Két sikeres újraélesztésen is túl van már Demény János főtörzsőrmester. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság baleseti helyszínelője hat éve végezte el a Police Medic-képzést. Ennek célja, hogy a rendőri állomány képes legyen az elsődleges, nem egészségügyi végzettséghez kötött sürgősségi ellátásra – tájékoztatta hírportálunkat az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata. Mint megtudtuk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság állományából tizenhatan rendelkeznek ilyen képzett­séggel. Azonnal megkezdte az eszméletlen sofőr újraélesztését – Azon a napon épp egy oktatáson vettem részt három kollégámmal Szolnokon, a megyei rendőr-főkapitányságon – idézte fel az augusztus 24-én történteket Demény János. – Amikor a szolgálati gépkocsival visszafelé tartottunk a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra, a 442-es úton, ugyanabban a sávban, amiben mi is haladtunk, állt egy személyautó. Már messziről észrevettük, de amikor közelebb értünk, láttuk, hogy egy idősebb hölgy nagyon integet. Úgy gondoltam, biztosan őzet ütöttek vagy valami baleset történt. Megálltunk, és akkor a nő elkezdett kiabálni, hogy segítsünk, mert a férje rosszul van. – Én még a vezetői ülésben ültem, ezért rádión szóltam az ügyeletnek, hogy azonnal küldjenek egy mentőt. A kollégáim mentek először oda a férfihez, de rögtön hívtak, hogy menjek én is. Tudták, hogy van Police Medic-tanfolyami végzettségem, és volt már egy sikeres újraélesztésem. Gyorsan gumikesztyűt húztam, és elindultam az autóhoz. A férfi teljesen le volt fehéredve, nem volt pulzusa és semmire sem reagált, azt hittem, már nem él. Ennek ellenére gyorsan kivettük az autóból, lefektettük a gépkocsi mellé, és mivel nem történt változás az állapotában, megkezdtem az újraélesztését, de csak mellkaskompresszióval. – Tíz-tizenöt nyomás után hallottam, hogy a férfi szájából hangok jönnek ki, majd még pár kompresszió után nyögdécselni kezdett, és a szempillája is megmozdult. Megálltam egy pillanatra, és láttam, hogy lélegzik, mert mozog a hasa, és a csuklóján is éreztem már valami gyenge pulzust. Az életmentést nehezítette a tűző napsütés és a felforrósodott aszfalt Demény János két kollégája eközben a forgalmat irányította, hiszen az út egyik sávját a gépkocsi foglalta el, a másik sávban pedig az újraélesztés zajlott. Negyedik társuk pedig a mentősökkel tartotta a kapcsolatot addig, amíg azok meg nem érkeztek. A rendőrök stabil oldalfekvésbe helyezték a megmentett gépkocsivezetőt, és mivel nagyon meleg volt aznap, és az aszfalt is forró volt, az autóban talált alumínium szélvédő napellenzőt tették a férfi alá. Egy pulóverrel pedig árnyékot biztosítottak neki a tűző napsütésben. – Én ott guggoltam a férfi mellett, és folyamatosan beszéltem hozzá, nehogy megint elveszítse az eszméletét, vagy bármi egyéb baj legyen. Pár perc múlva már elég jól tudott kommunikálni is. Emlékezett rá, hogy rosszul lett, és megállt. Mire a mentőautók megérkeztek, egyik Martfűről, a másik Szarvasról, már egész jól érezte magát a férfi – tette hozzá Demény János, aki korábbi, sikeres életmentéséről is mesélt hírportálunknak. Határszolgálata ideje alatt már belecsöppent hasonló szituációba – Négy évvel ezelőtt történhetett, amikor épp a határon teljesítettem szolgálatot Ásotthalom környékén, egy gyűjtőhelyen, ahová kisbusszal vitték vissza a szökni próbáló migránsokat. Itt lett rosszul egy idősebb férfi, és mivel neki sem volt keringése, mellkaskompressziót alkalmaztam. Mivel mindig csak egy kis időre tértek vissza az életjelei, körülbelül háromszor kellett nekikezdenem az újraélesztésnek. Ez húsz percig is eltartott, mire a mentősök megérkeztek – emlékezett vissza a baleseti helyszínelő. Kis híján tragédiával végződött egy baráti ebéd Kenderesen Tavaly február 17-én Víg Zoltán főtörzsőrmester is a Police Medic-képzésen elsajátított technikát alkalmazva hajtott végre sikeres életmentést Kenderesen. A délutáni órákban egy férfi lépett a szolgálati autójához, és segítséget kért. Elmondta, hogy egy közelben lévő ingatlan udvarán egy barátja evés közben rosszul lett, leállt a légzése, és nem tudják szakszerűen végrehajtani az újraélesztését. A rendőr azonnal a helyszínre ment, ahol ellenőrizte a földön fekvő férfi életjeleit. Mivel a bajbajutott nem lélegzett, és nem volt tapintható pulzusa, a helyi körzeti megbízott haladéktalanul megkezdte a mellkaskompressziót. A főtörzsőrmester tíz percen keresztül végezte az életmentést, melyet a kiérkező mentőszolgálat munkatársai átvettek. Az ötvenhat éves férfit stabil állapotban szállították kórházba. A frissen jogsit szerző fiatalok gyakrabban nyújtanak segítséget – Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen valamiféle alapképzettsége egy keringésmegállásban szenvedő vagy egyszerűen csak egy földön fekvő ember ellátásáról – fejtette ki véleményét hírportálunknak Kardos József megyei vezető mentőtiszt. – Éppen ezért a mentőszolgálat is mindent megtesz, hogy ez ne legyen idegen az emberek számára, és oda merjenek menni a bajbajutotthoz. Hiszen az első lépés az, hogy próbál valamit tenni, és nem elszalad ijedtében. Ha az illető rendelkezik valamilyen alapképzéssel, akár csak egy gépjárművezetői képzésben vett részt az elmúlt 15–20 évben, akkor máris mer valamit tenni. Mióta a jogosítványhoz szükséges közúti elsősegélynyújtó vizsga alapja, beugrója az újraélesztés, lényegesen megemelkedett a sikeres életmentések száma. – Azt tapasztaljuk, hogy főként azok a fiatalok, akik nemrég szerezték meg a jogosítványt, bátrabbak, és mernek segíteni. Általában a félelem tartja vissza az embereket, de ez többnyire a tudatlanság miatt van. Senki ne féljen azonban attól, hogy ártani fog, hiszen ha nagy a baj, akkor bármit is tegyenek, az sokkal jobb, mintha csak a kezüket tördelnék – hangsúlyozta Kardos József, aki szerint nem nehéz az újraélesztés, inkább a szándék a kérdéses. Hogyha ott fekszik egy ember, odamegyek-e, vagy azt várom, hogy valaki más segítsen. Telefonon keresztül pontos utasításokkal lát el a diszpécser A szakembertől megtudtuk, hogy ha valaki rosszul lesz az utcán, először meg kell próbálni felvenni vele a kontaktust, hogy eszméleténél van-e. Ha nincs, akkor szóljunk a közelben tartózkodóknak, hogy hívjanak mentőt, majd nézzük meg, hogy lélegzik-e a beteg. Hajtsuk hátra a fejét, tegyük a fülünket az orra elé, így halljuk, látjuk, érezzük, hogy van-e légmozgás, és mozog-e a mellkasa. Ha tíz másodperc alatt nincs legalább kettő, az már azt jelenti, hogy nem lélegzik. Ezt úgy kell venni, hogy keringése sincs, tehát meg kell kezdeni az újraélesztést. A mellkast kell nyomogatni másodpercenként kétszer, melynek mélysége a mellkasi átmérő körülbelül egyharmada. Ha valaki tanult újraélesztést, akkor harminc lenyomás után lehet befújni is, ha nem tanulta, akkor csak mellkaskompressziókat kell végezni. – Az újraélesztéshez mindenféle segítséget megkap az utca embere, ugyanis ha hívtak mentőt, akkor kihangosított telefonon diktálják neki, hogy pontosan mit kell csinálni – magyarázta Kardos József. – Ha pedig le van töltve a segítségnyújtó telefonjára a Szív City nevű alkalmazás, akkor egy gombnyomás, és már indul is a mentő. Ráadásul az app azt is megmutatja, hol van a környéken a legközelebb defibrillátor, és kérheti, hogy vigyék oda. Ezzel hamarabb tud segíteni, mint ahogy a mentő odaér. A legfontosabb, hogy ki kell tartani, amíg a segítség megérkezik. Ha semmi más lehetőségem nincs, akkor a mellkast kell nyomogatni. Az egyedülálló képzés a krízishelyzetek kezelésére készíti fel a rendőröket A Police Medic, mint rendészeti sérültellátó képzési rendszer, a rendőrség és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében 2013 óta zajló moduláris képzés – tudtuk meg az ORFK Kommunikációs Szolgálatától. A Police Medic-képzésen, amely egyedülálló a világon, olyan ismereteket szereznek a rendőrök, amelyekkel a munkavégzésük során legnagyobb valószínűséggel előforduló, az életet közvetlenül fenyegető egészségi állapotot tudják kezelni. A képzés első modulját (alaptanfolyam) a rendőrség valamennyi hivatásos állománytagjának el kell végezni. A II. modult (Police Medic-tanfolyam) pedig a meghatározott szolgálati feladatot ellátó állomány részére határozták meg. Az utóbbi tanfolyamon részt vevők képesek sebesültkimentési és mozgatási technikákat alkalmazni, tudják használni a speciális mentési eszközöket. Képesek a műveleti körülmények közötti sérültvizsgálatra, és végrehajtani a sebellátás, vérzéscsillapítás módszereit. A frissen vizsgázottak harminchat óra szakmai gyakorlatot töltenek el az Országos Mentőszolgálatnál. Aki ezt teljesíti, központi ellátmányként a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központtól jól felszerelt műveleti sérültellátó táskát kap. Ebben speciális kötszerek, légmellnél használt tapasz, kihűlés, valamint túlzott felmelegedés ellen egyaránt védelmet nyújtó izolációs fólia is található. Helyet kapott a csomagban még két darab lábra, illetve karra is használható érszorító, de mull-lapot, steril pólyát, fertőtlenítőszert, kötszervágó ollót és kesztyűt is rejt a táska. A kollégák ezt viszik majd magukkal szolgálatba, és használják szükség esetén.