Négy napig vehetünk szilveszteri tűzijátékot

Pezsgősüveg pukkan, tűzijáték robban – hamarosan itt az év leghangosabb eseménye, a szilveszter, ami a mentőknek, a tűzoltóknak és az állatmenhelyek dolgozóinak is rengeteg munkát ad. De hogyan lehetne még a január elseje is vidám és gondtalan szilveszter után?

– Tűzijátékot egész évben lehet árusítani és használni is, de december 28-tól 31-ig lehet olyan, magasabb kategóriás terméket is megvásárolni, amit egyébként az év többi részében nem – tisztázta a gyakori félreértést Ferenczi József pirotechnikus, a pirotechnikai eszközöket is árusító szolnoki Ferenczy Borház Kft. tulajdonosa. Tapasztalata szerint gyakori probléma a termékek helytelen használata.

– A vásárlók hatvan-nyolcvan százaléka úgy gondolja, hogy a pálcás rakétákat le kell szúrni a kertben, jó erősen le is nyomkodják, aztán csodálkoznak, hogy ott robban szét. De hát így nem tud elrepülni! Kézből is próbálták már indítani, erősen szorítva a pálcát, aztán mesélték, hogy nem ment fel, a fejük magasságában robbant, megégetve a sapkájukat. Pedig elmondtuk már nem egyszer, hogy nagy pezsgősüvegből kell elindítani, vagy a szettben található dréncsövet kell leszúrni és abba belehelyezni – magyarázta a leggyakoribb hibával kapcsolatban a szakember.

– Tavaly az év utolsó napján összesen négy bejelentést kaptak a megyei tűzoltók, háromszor kisebb tűzeset miatt, egy pedig téves jelzés volt. Pirotechnikai eszközzel kapcsolatos eset nem történt tavaly szilveszterkor, de korábban igen, 2017 első napján a tiszavárkonyi alkotóház égett le az épület tetejére visszahulló tűzijáték-maradvány miatt – válaszolta kérdésünkre Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Hozzátette, mivel szilveszter a tűzoltók számára ugyanolyan szolgálati nap, mint a többi, így ekkor is csaknem száz tűzoltó áll készenlétben harmincnégy járművel.

– Megyénkben idén 23 ideiglenes és 2 állandó tűzijáték-árusító helyet ellenőriznek a katasztrófavédelem szakemberei – tájékoztatott a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatban a szóvivő, aki azt is elmondta, vásárláskor mire kell figyelni.

– Csak december 28. és 31. között vásároljunk szilveszteri tűzijátékot, és azokat mindig legális árusítóhelyen vegyük meg.

– A piacon, aluljáróban, vagy csomagtartóból vásárolt termékek nem felelnek meg a hazai előírásoknak, kerüljük ezeket. Ha valaki tűzijátékot szeretne vásárolni, ne úgy próbáljon spórolni, hogy bizonytalan eredetű terméket vesz. Egy rossz minőségű tűzijáték okozta sérülés kezelése, vagy egy lakástűz utáni helyreállítás sokkal költségesebb. A petárda használata az év minden szakában, így szilveszterkor is tilos! – hangsúlyozta.

Hozzátette, tűzveszélyes anyagokkal együtt soha ne tároljuk ezeket az eszközöket, melyeket a gyerekek elől el kell zárni. A sérült, gyanús kinézetű vagy szagú tűzijátékot ne használjuk fel! Használat közben fontos, hogy ne irányítsuk élőlények és épületek felé a tűzijátékot, erős szélben pedig ne használjuk. A rakétákat soha ne indítsuk kézből, használjunk inkább üres pezsgősüveget vagy vetőcsövet.

A szilveszteri mulatozás a kedvencekre nézve is komoly veszélyekkel járhat, a petárdák és tűzijátékok hangja ugyanis megijesztheti az állatokat.

– Természetesen a gazda közelsége a legmegnyugtatóbb az állat számára – kezdte dr. Kertész Ottó, a Magyar Állatorvosi Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke. Hozzátette, ma már számos állatgyógyászati nyugtató készítmény segítheti a stressz és szorongás csökkentését, de ezeket körültekintően és időben szerezzék be a gazdák.

– Ne próbálkozzanak embernek szánt készítménnyel! Ezeknek teljesen más lehet a hatása az állatok szervezetére, egészségére. Nem érdemes kockáztatni – mondta.

Hasonlóan vélekedik Tarpai Enikő, a Szolnok Városi Állatotthon főmunkatársa is.

– Biztonságos helyre zárni őket, és lehetőleg együtt lenni velük. Ez talán a legbiztosabb megelőzés. Ám hiába a figyelmeztetés, sok kutya megszökik ilyenkor. Bár a csipeknek köszönhetően szerencsére jó néhányan sikeresen haza is jutnak – tette hozzá a szakember.

A mentőszolgálatnál is készülnek az óévbúcsúztatóra Szilveszterkor országszerte 20–30 százalékkal kapnak több riasztást a mentők is, mint egy átlagos napon. Szolnokon egy mentőautóval több áll majd szolgálatba, valamint a mentésirányításban is egyel többen dolgoznak az év utolsó napján. – A mindennapos eseteken túl ilyenkor több végtagsérüléses balesetet látunk el, és megnövekszik a túlzott alkoholfogyasztás miatti riasztások száma is. Jász-Nagykun-Szolnok megyében tavaly szilveszterkor összesen 135 feladatot láttak el a mentők, melynek mintegy ötöde volt baleset – válaszolta ezzel kapcsolatos kérdésünkre Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. – A meteorológiai előrejelzések szerint szilveszter éjszakáján sok helyen fagypont körüli hőmérséklet várható, egy utcán fekvő ember akár 10–20 perc alatt is veszélyesen lehűlhet – figyelmeztetett a szóvivő. – A közhiedelemmel ellentétben az alkohol nem ellensúlyozza az alacsony hőmérséklet okozta veszélyeket, sőt, akár megbéníthatja a szervezet hőszabályozását, ami még gyorsabb kihűléshez vezethet. Szilveszterkor a pirotechnikai eszközök is baleseteket okozhatnak. A legnagyobb veszélyt a házilag barkácsolt, illetve az illegálisan beszerzett, nagy hatóerejű petárdák és egyéb eszközök jelentik, ezek használatától mindenki tartózkodjon!

