Nem csak szép, hanem környezetbarát is lesz a szolnoki színház

Nagy erővel zajlanak a szolnoki Szigligeti Színház felújítási munkálatai, melynek keretében a tetőborítás is megújul.

A színház a rekonstrukciós munkálatok során – melyek nagyjából egy éve kezdődtek – kívül-belül megújul. Az épület belsejében kicserélik például az elektronikus berendezéseket, felújítják a nézőteret, mely új székeket is kap. Szintén folyik a tető felújítása, ahová az új cserepek mellett napelemek is felkerülnek, ezzel az új színház nem csak szebb, de környezetbarátabb is lesz.