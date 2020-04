Nézze nálunk a szolnoki végzős diákok köszöntését!

A ballagás minden végzős diák számára jelentőségteljes esemény. Idén azonban máshogy kell elköszönni a ballagóktól. Délután 3 órától nézze nálunk online!

Sok szempontból más az idei év a koronavírus-járvány miatt. Bár sokan sokáig bíztak benne, hogy a ballagást már nem érinti a vírus, végül mégis úgy alakult, hogy át kellett szervezni mindent, ami a végzősök köszöntésével kapcsolatos.

A megyeszékhely önkormányzata minden évben megajándékozza a diákokat ballagásuk alkalmából, ez idén sincsen másképp. Mindössze a kivitelezés változott. Mivel a személyes találkozás ebben az évben elmarad, így online gratulálnak a diákoknak, ehhez pedig az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ munkatársai készítettek egy videót. Ezt a videót nálunk is megnézheti 15 órai kezdettel!

A köszöntésen túl természetesen idén sem maradnak Osztálynapló nélkül a végzősök, hiszen az önkormányzat most is, mint minden évben ezzel ajándékozza meg a ballagókat. A 80 + 4 oldalas A/4 es méretű kiadvány, melyet most is kiadónk készített el, örök emlék a diákok számára. Idén 14 iskola, 55 osztály és 1171 ballagó diák szerepel a magazinban iskolánként, osztályonként fotókkal.

Kövesse nálunk az online köszöntést, jöjjön vissza 15 órakor!