Rapvideóban hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára

– Azt tudjuk, hogy a kamaszok általában a hátuk közepére kívánják a felnőttek papolását. Amikor a környezetünk védelméről beszélünk nekik, sokszor, bár egyetértenek a témával, akkor is unottan fogadják a „szövegünket”. Ezért nem mindegy, mit hogyan tálalunk feléjük – fejtette ki Tihanyi Kata. A TRV Zrt. egyik marketinges munkatársa elmondta, hogy kollégáival ezért úgy gondolták, hogyha saját nyelvükön, kedvelt műfajukban, megdöbbentő képekkel tarkítva adják tudtukra, hogy ők is tehetnek valamit vizeink megóvásáért, hamarabb célt érhetnek.

– Ha például elrappeljük, jobban mondva elrappeltetjük nekik mindezt, szimpátiát ébreszthetünk bennük a téma iránt – tette hozzá.

A társaság mindennek megvalósítására felkeresett egy szolnoki zenész-rappert, hogy segítsen ötletük megvalósításában. Tóth Norbertet, művésznéven Mr. Nonemastert meglepte a felkérés.

– Nem szokványos feladat a vízvédelemről dalt írni. Nagy falatnak, ugyanakkor roppantul fontos dolognak gondoltam, hiszen én is rendszeresen találkozom az utcán eldobált szemétkupaccal, folyókban úszó PET-palackok tömegével. Tudom azt is, hogy egyre nagyobb problémát okoz világszerte a víz hiánya vagy éppen annak fertőzöttsége. Van, ahol naponta órákat gyalogolnak az életet adó ivóvízért. Rájöttem, hogy kihasználva a rapzene népszerűségét, talán fel tudom hívni erre a fiatalok, és rajtuk keresztül a szüleik figyelmét – mesélte Tóth Norbert.

A fiatal rapperrel a TRV munkatársai több „ötletelős” találkozót szerveztek, leültek és beszélgettek a környezetvédelemről.

– Filmeket és fotókat néztünk együtt az olvadó sarki jégtáblákról, a vízhiánytól szenvedő afrikai gyermekekről, az olajban fuldokló madarakról. Arról beszélgettünk, mi magunk mit tehetünk környezetünk megóvásáért. Csak ezek után adtuk át a stafétabotot Norbinak, a rap szövegének megírása rá hárult – számolt be a kulisszatitkokról Tihanyi Kata. Végül egy nap és egy éjszaka alatt megszületett a „dal”.

– Megdöbbentő, szívbe markoló, arcba vágó „költemény” született. Egy olyan dalszöveg, amely senkit nem hagy érzelmek nélkül – vélekedett a dalról a cég marketingese.

Ezután kezdődhetett a klipforgatás. A kisfilmben színjátszást tanuló lelkes diákok szerepelnek, a képanyagok egy részét a Tiszai PET Kupa szervezőitől kapták a szervezők. A klipet két részletben forgatták: először a fiatalokkal a szabadban, majd az egyik szolnoki moziban. A klipet a napokban tette közzé a TRV Zrt., a társaság munkatársai remélik, hogy a világháló segítségével klipjük és üzenetük sok emberhez eljut, akik rájönnek majd arra, hogy közösen kell dolgoznunk bolygónk jobbá tételén. Mindez a TRV Zrt. vezérigazgatója szerint is nagyon fontos kérdés.

– A szemléletformálásra nagy hangsúlyt fektetünk. És a mostani klip mellett sok hasonló figyelemfelkeltő akciónk volt. Az utóbbi időszakban számos rendezvényen jelentünk meg környezetvédelmi előadásokkal, játékokkal – emelte ki Bakondi Patrik.

Vászontáskákra cserélik a begyűjtött nejlonzacskókat az akció keretében

Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden év novemberének utolsó hetében rendezik szerte a kontinensen. A 2009-ben indított kezdeményezésben számos európai ország vesz részt, ilyenkor egy teljes héten keresztül az önkéntesek saját módszerükkel hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra. Az akcióhoz a Nemzeti Művelődési Intézet is csatlakozott. Amint azt az intézet megyei igazgatóságán elmondták, műanyag zacskókat cserélnek a Nemzeti Művelődési Intézet logójával ellátott vászontáskára.

– Az akció a héten is folytatódik, száz műanyag zacskóért adunk egy vászontáskát. Várjuk magánszemélyek és közösségek jelentkezését is, reméljük, ezzel is sikerül felhívni az emberek figyelmét a hulladékmentességre – emelte ki Rónyai László megyei igazgató.