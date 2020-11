Rendezettebbé válhatnak a kunszentmártoni temetők

Alapítványt hoztak létre a temetők állapotának javításáért Kunszentmártonban. A korábbi években számtalan panasz érkezett az önkormányzathoz is a sírokhoz vezető járhatatlan utak és egyéb problémák miatt, egy nyári közmeghallgatáson merült fel az előremutató megoldás gondolata.

A Kunszentmárton Temetőiért Alapítványt a közelmúltban jegyezték be, de már meg is kezdte a munkát. A beérkezett kisebb összegű adományokból összegyűlt annyi, hogy két szakaszt is zúzott kővel tudtak borítani, így megkönnyítve a közlekedést.

A városi alsó és felső temetők a Kunszentmártoni Szent Márton Plébánia tulajdonában vannak, az üzemeltetési feladatokat is saját cégük végzi, folyamatosan megoldást keresve a temetőkben uralkodó állapotok rendezésére. Panaszok mégis szép számmal előfordultak, hol a magas fű, hol a sáros, járhatatlan utak okozta gondok merültek fel.

– Számtalan esetben hozzánk, az önkormányzathoz érkezik a panasz, hiszen a helyi lakosok szeretteinek végső nyughelyéről van szó. Egy júniusi közmeghallgatáson a problémák és elvárások mellett egy előremutató javaslat is megfogalmazódott – válaszolta megkeresésünkre Wenner-Várkonyi Attila polgármester.

Vass Sándor búcsúztató szónok kezdeményezésére létrejött a Kunszentmárton Temetőiért Alapítvány.

– Az utóbbi években egyre csak nőtt az elégedetlenség a temetők üzemeltetésével kapcsolatban, ez a kérdés széles körben érinti a lakosságot. Az emberek jogosan jelezték panaszaikban, hogy a temető nem az igényeknek és évszakoknak megfelelően tart nyitva, sok esetben rendezetlen, az utak járhatatlanok, nincs biztosítva a szemét elhelyezése – részletezte a felmerülő problémákat Vass Sándor, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

– Magam is meglepődtem, hogy már eddig is mennyi felajánlás érkezett, leginkább kisebb összegekből gyűlt össze annyi, hogy a korábbi ötven méter mellé még idén további hetven méteres szakasz is elkészülhet. A közösségi összefogás ereje tehát megmutatkozik – emelte ki Vass Sándor, majd hozzátette, széles körű lakossági támogatásra is számítanak.