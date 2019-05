Sárban és térdig érő fűben gázoltak a gyászolók a temetőben

Nemcsak a temetőben, hanem a falu több pontján is magas fű és sár zavarta az Öcsödön élőket. Az olvasói jelzés még a múlt héten érkezett hírportálunkhoz. Az önkormányzat emberei nehezen győzik a felmerült munkát. Molnár Bálint, a falu polgármestere és Péntek Ágnes református lelkész elmondta, a temetőket a változékony időjárás ellenére is igyekeznek rendben tartani.

A helyi lakosok nehezményezik, hogy elhanyagoltak a falu temetői. A gyászolóknak sárban kell várakozni, a fű térdig ér, számos pocsolya nehezíti a sírokhoz való eljutást. És bár köztudott, hogy az elmúlt napok változékony időjárása kedvezően hat a fű növekedésére, mégis azt gondolják, hogy rendezettebb környezetet érdemelnének.

– A múlt héten temetésen voltunk, a ravatalozó környékén lekaszálták a füvet, de otthagyták, így kerülgetni kellett – mondta egy felháborodott helybeli.

Megkeresésünkre Molnár Bálint, Öcsöd polgármestere elmondta, hogy a településen egy önkormányzati és egy egyházi fenntartású temető van, melyeknek rendbetétele sok munkát igényel. Az önkormányzati fenntartású temetőt folyamatosan karbantartják. A fűnyírást folyamatosan végzik a település különböző pontjain, de a munkaerőhiány miatt nem jutnak el mindenhova.

– Nemcsak a temetőben, hanem más közterületen is probléma a magasra nőtt fű. Az önkormányzatnak kevés embere van arra, hogy ezeket a feladatokat elvégezze, a fű nő, a kapacitás viszont véges – hangsúlyozta a polgármester.

A legutóbbi bejelentés a település vezetőjéhez is eljutott, aki a falugondnokkal bejárta a települést. Molnár Bálint kiemelte, hogy az utakat és azokat a területeket, ahol a szertartás zajlik, az önkormányzat rendben tartja, sőt, temetés előtt a sírok környékét külön is rendezik. Egyúttal kéri a lakosokat, hogy a sírok környékére ügyeljenek, ezzel is segítve egymás munkáját.

– Eddig még nem volt ilyen probléma, az egyházi temetőt is a lehetőségekhez mérten karban tartjuk – mondta Péntek Ágnes, református lelkész.

A faluban a magas fű mellett a sár is borzolja a kedélyeket, amely a fent említetthez hasonlóan, ugyancsak az esős-napos időjárás egyik hozadéka. Molnár Bálint hozzáfűzte, hogy Öcsödön most építik a belvízelvezető rendszert, az ezzel járó munkálatok is elégedetlenséget okoznak a helybelieknek.

Fontos azonban megérteni, a beruházás pontosan azért készül, hogy a későbbiekben a sár és a belvíz ne okozzon problémát a településen. Ugyanis a kiépülő rendszer a nagyobb esőzések után is elvezeti majd a csapadékot, így szebb és biztonságosabb is lesz a falu.