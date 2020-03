Sohonyai Edittel találkozhattak a diákok Rákóczifalván

Sohonyai Edittel, a népszerű ifjúsági regényíróval találkozhattak a közelmúltban falvai iskolások. A fiatal szerzőnek 18 évesen jelent meg első könyve, ma már országszerte rendhagyó író-olvasótalálkozókat tart. Falvára a könyvtár meghívására látogatott el.

Tóth Istvánné könyvtáros elárulta, eredetileg náluk lett volna a találkozó, amelyre helyhiány miatt csak a hetedikeseket szervezték be, de végül az iskolában tartották meg az eseményt.

Az írónő öt éve márt járt Rákóczifalván, akkor is sikert aratott, és most is annyira magával ragadta hallgatóságát, hogy a diákok szinte teljesen elfeledkeztek róla, hogy felnőttel van dolguk. Az írónő ugyanis olyan átéléssel közelíti meg a kamaszok látásmódját, életkori sajátosságait, problémáit, hogy a fiatalok maguk közül valónak érzik.

Az interaktív találkozók eredményeként az érintettek a könyvolvasáshoz is kedvet kaphatnak, ami nem elhanyagolható szempont a meghívandó szerző kiválasztásánál. A könyvtár egyébként pályázati forrásnak köszönhetően indíthatta el novemberben azt a programsorozatot, melyben írókat hívnak meg, igyekezve minden korosztályt megszólítani.