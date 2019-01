Sok ház már üres, de az idősek ragaszkodnak lakóhelyükhöz

A hó már erősen olvadásnak indult, mikor útnak eredtünk, hogy felkeressük Tiszajenő tanyavilágát. Szerencsére a föld még nem engedett ki teljesen, így autónk is megbirkózott az aszfaltozatlan utakkal. A föld errefelé homokos, így kevésbé fenyeget a veszély, hogy beleragad az erre tévedő a sárba, a kátyúkban azonban megáll a hólé, a helyenként igencsak megtermett gödrök alján a felázott talaj könnyen maradásra bírhatja a gyakorlatlan vezetőt.

Azt gondolhatnánk, sokan élnek még errefelé, hiszen számos jó kiállású ház sorakozik az utak mentén, ám nagy részük valójában már üresen áll. Néhány omladozó tanyát, falmaradványt is látunk. Vannak azonban, akik dacolva a körülményekkel, a múló idővel, töretlenül ragaszkodnak megszokott életterükhöz.

Török Istvánné Juliska néni is közéjük tartozik, nem tudná máshol elképzelni az életét, pedig már nem fiatal. Körülkerített udvarán hangosan gágogó libák fogadják az érkezőt, beválnának házőrzőnek is, ha nem őrködne itt egy éber kiskutya.

– Jövő hónapban 90 éves leszek – árulta el Juliska néni, aki épp a kamrából topogott elő érkezésünkkor. Itt született, e házban, sőt, a szülei is, a vályogból vert épület megvan legalább 150 éves, de inkább több. Ragaszkodik is hozzá.

Cicák szaladgálnak az udvaron, bent ücsörögnek a padlón és az ágy sarkán is. A két kicsi aludni is Juliska nénivel szokott, a jól megtermett példány pedig nagyon jó egerésző, a közelben raktak ki három cicát egy kocsiból, és ő volt az egyikük. És hogy telnek itt kint a napjai, kérdeztük.

– Eltelnek, magányosan. Van pár liba, kacsa, azokkal eltöltöm az időt. Az előbb engedtem ki őket a helyükről, de amikor nagyon hideg volt, egész nap bent voltak, sajnáltam volna őket a fagyban.

– Ha nem az állatokkal foglalkozom, elmotoszkálok itt bent, mindig van egy kis mosatlanom is, azt elöblögetem. Sajnos, az újságot már nem bírom olvasni, pedig nagyon szerettem – sajnálkozik.

Egy lánya van, de a két lányunokája is Jenőn él és dolgozik, ők eljönnek anyjukhoz, amikor csak tehetik.

Juliska néni annak idején a Mira-üzemben dolgozott, ahol a gyógyvizet palackozták, így munkája is Tiszajenőhöz kötötte. Régen szívesen kézimunkázott, errefelé sokan foglalkoztak ezzel, ma már nem áll rá a keze.

– Már évek óta nem megyek sehová a tanyáról, csak ha az unokáim visznek. Az ebédet hordatom. Van mobiltelefonom, ha kell valami, tudok szólni. De a régi telefon jobb volt, ezen nehezen találom, akit hívni akarok – vallotta meg. Van egy dédunokája is, most elsős középiskolás.

Minden nehézség ellenére Juliska néni szerint nem rossz itt kint élni, télen sem, megszokta.

Sinka Antalné Erzsike néni bent lakik férjével a faluban, de nekik is van a közelben tanyájuk. Régi munkaeszközöket is őriz, még a kemencéjük is megvan.

– Azt sajnálom, hogy kihal a vidék – fejtegette a változásokat. – Milyen gyönyörű házak vannak errefelé, és nem lakik már bennük senki. Pedig van villany is, nagyon jól lehetne itt élni, a föld megélhetést biztosítana.

– Mi, idősebb korosztály, úgy éltünk itt, mintha testvérek lennénk, mindenki ismert mindenkit, megbíztunk egymásban. Mostanában hollandok is vettek itt házat, csak hát velük nem tudunk beszél­getni.

Szőlőföldek húzódnak a környéken, ahol Rimóczi Istvánné Marika néni él. Ő is ragaszkodik tanyasi lakóhelyéhez. Pedig azt gondolná az ember, nem egyszerű a periférián olyasvalakinek, aki kétoldali csípőficammal született.

Akkor költözött a tanyára, mikor férjhez ment 1961-ben, párja e házban született. Fel sem merült, hogy máshová települjenek.

– November közepe táján jártam a rokkantautómmal a temetőben, aztán nem is mentem el sehová azóta – árulta el. – Beállt a locspocs, utána jött a hideg, a hó, a kocsim pedig könnyen elromlik. Itt mindenem megvan, elvagyok.

Reggelente újságolvasással kezdi a napot.

– Reggel már hatkor, fél hétkor itt van az Új Néplap. Nem lehet a lapkihordóra panasz, pontosan jön mindennap a biciklijével – dicséri. Szobája ablakából kilátni az útra, olvasgatás közben nézegetheti, ki jön-megy errefelé.

– A hatvan év felettieket úgy ismerjük, hogy már a traktoron megismerem, kicsoda. Ők is integetnek, ha kint vagyok, dudálnak, az erre járó ismerősök megállnak pár szót vál­tani.

Gázzal is, fával is tud fűteni. Az istállóépületben tárolja a tüzelőt, állatot már régen nem tart. Fia sajnos már nem él, az ezredforduló évében hunyt el, az apja nyolc évre rá. De rokonok élnek a faluban, segítsége is akad. Mobiltelefonja, riasztója is van.

– Elfogynak az emberek – jegyezte meg, hozzátéve, ő persze semmiképp sem menne el innen. Bali Zoltánné Marika néni épp kései reggelijét készítette az alsó épületben, tűzhelyén kavargatta az ételt. Bent a kályha mellett fahasábok sorakoztak.

– Vizes a fa, behordom, hogy száradjon – mutatta a kupacot. – Tavaly a kazánom szétfagyott, a lányom az interneten rendelt gyorsan egy kályhát. De minden tiszta korom lett, mikor begyújtottunk. Sajnos nagyon kormol, ha még egy telet itt kint megélek, én ebben a világ minden kincséért sem fogok fűteni!

A belső szobában azonban van villanykályhája is, gondolt azokra az időkre, amikor már nem fogja bírni a fával való tüzelést. A múltkor éjjel a villannyal is volt valami probléma.

– Magam vagyok, állatot már nem tartok, még csirke sincs, nem tudnék már velük úgy foglalkozni. Nem biztos, hogy fel tudok időben kelni, szédülök, tizenegyféle gyógyszert szedek.

– A tennivalókat úgy kell szerveznem, hogy akkor csinálom, amikor bírom. Két lányom van, ezen a télen már nem is akartak itt hagyni, haragudtak is, hogy maradtam. Rossz az út, kocsival se könnyű ide kijönni. Megvagyok itt egyedül, takarítok, tévézek, bár már a látásom sem a régi – árulta el.

Két lánya is Jenőn él, dolgoznak, de amikor csak idejük engedi, kijönnek a mamához. Csak az ő egészségük sem az igazi. Egyik unoka Szolnokon lakik, ő szintén betegeskedik, másik unoka pedig jelenleg külföldön dolgozik.

Férje sajnos korán meghalt. A faluba ő is csak akkor megy, ha valaki beviszi. Bottal se tudna már messzebbre gyalogolni, az út meg nagyon rossz.

– Régen nagy élet volt itt kint, mára minden megváltozott – merengett a múlton. – A földünk még megvan, bár gondoltunk már rá, hogy eladjuk, a házzal együtt. Ha beköltözöm a faluba, a lányomhoz, nem akarunk már kijárogatni

– Csak sajnálom a házat itt hagyni. Tószegről volt már érdeklődő, csak gyerekekkel jönne, az óvoda meg az iskola viszont innen nagyon messze esik. Szívem szerint én még itt maradnék – vallotta meg.

Elbúcsúztunk, mielőtt teljesen kiolvad a föld az utakon a napsütésben. Tócsák között lavírozva indultunk visszafelé, de megígértük, ha jön a tavasz, a jó idő, visszatérünk még a tanyavilágba.