Szabó Sándor próféta lett saját hazájában

Nem vitás, reneszánszát éli, divatja van manapság a klasszikus gitározásnak. No, nem a kezdőszintű ujjgyakorlatozásnak, hanem a magas színvonalú húrpengetésnek, a nagynyilvánosság előtt előadott nívós pódiumi koncertezésnek.

A törökszentmiklósi születésű Szabó Sándor gitárművész által közel két évtizede megálmodott rendezvénysorozat azonban a kezdetektől fogva napjainkig várva várt, látogatott, azaz sikeres zenei program.

Immáron tizennyolcadik alkalommal turnézik Magyarországon, neves külföldi és hazai akusztikus gitárosok vendégszereplésével a Nemzetközi Akusztikus Gitárzenei Fesztivál. Az idei rendezvénysorozat helyszínei: Kismaros (május 7.), Törökszentmiklós (május 8.), Győr (május 9.), Érsekvadkert (május 10.) és végül Esztergom (május 11. és 12.), utóbbi helyen gálakoncertek zárják a fesztivált.

Törökszentmiklóson az Ipolyi Arnold Kulturális Központ ad helyet a 19 órakor kezdődő gitárfesztiválnak. Az e városban fellépők az amerikai ­Steve Baughman, az olasz Gionni Di Clemente és Giovanin Seneca, valamint Szabó Sándor, Bagi László és Bakondi András.

– Nem igaz, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában – szólaltattuk meg az esemény kapcsán Szabó Sándort. Az ötletgazda-szervező a fesztivál egyik legjelentősebb hazai fellépője is egyben.

– A kezdetekben ugyan kevés lehetőséget és támogatást kaptunk Törökszentmiklóson, de szerencsénkre a szemlélet száznyolcvan fokos fordulatot vett. Manapság már az előre tervezett éves városi programok egyik biztos pontjai lettünk, ami, nem titkoltan, engem büszkeséggel tölt el.

– Reményeim szerint ezzel így vannak a helyi szervezők és a miklósi fesztiválra évről évre ellátogató értő közönség tagjai is – jelzi erős lokálpatriotizmusát is a hazai gitárművész, aki ezúton is ígéri, különleges élményben lesz része az ez évi gitárfesztivál hallgatóságának is.

XVIII. Nemzetközi Akusztikus Gitárzenei Fesztivál

Időpont: 2019. május 8. 19.00 óra

Helyszín: Törökszentmiklós, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

Fellépők:

Bagi László

Bakondi András

Gionni Di Clemente

Giovanin Seneca

Steve Baughman

Szabó Sándor