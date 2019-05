Szijjártó Péter: Magyarország mára Európa-bajnok lett!

A világ huszonharmadik legnagyobb autóipari beszállítója, az indiai tulajdonú Samvardhana Motherson Group (SMG) május 22-én egy újabb gyárat helyezett üzembe Túrkevén – a városban a másodikat, Magyarországon immáron a hatodikat. A gyáravatón beszédet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki interjút adott hírportálunknak.

– Hála istennek és a hazai gazdasági eredményeknek, az elmúlt hetekben-hónapokban szinte naponta vett részt magyarországi üzemavatásokon. Ünnepi beszédeiben gyakorta kihangsúlyozta, hogy Magyarország gazdasága ez év első negyedévében Európa-bajnokká érett. Számokkal is alátámasztaná e „sportos” kijelentését?

– Magáért beszél, hogy hazánk gazdasága csupán az első három hónap alatt 5,2 százalékos gazdasági növekedési ütemet produkált. Egy év alatt százezer új munkahely jött létre, tavaly országosan 25,5 százalékkal nőtt a beruházások értéke, az exportteljesítmény 6,4 százalékkal növekedett 2019 első negyedévében, a fizetések pedig átlagosan 8,5 százalékkal lettek magasabbak. Hazánk a lakosságszámot tekintve a 92., exportteljesítménye alapján pedig a 34. helyen áll a világon. Ez minden magyar ember dicsérete.

– A külföldi befektetők, köztük a világ legjelentősebb cégei is bíznak Magyarországban, a magyar gazdaságpolitikában és a magyar emberekben. Európa legalacsonyabb adói hazánkban vannak, a cégek munkáját és folyamatos fejlődését a kontinensen egyedülálló, egy számjegyű társaságiadó-kulcs is segíti.

– Apropó, munkahely-létesítés! A híradások manapság egyre-másra üzemavatásokról, gyárbővítésekről, új álláshely-lehetőségekről szólnak. Jász-Nagykun-Szolnok megyében, térségenként némi eltéréssel, 3,5–4,5 százalékos a munkanélküliségi ráta. Hogyan látja, a fejlesztésekkel párhuzamosan van-e még elegendő potenciális munkaerő, illetve a még inkább keresett szakképzett munkáskéz a régióban?

– Még emlékszem arra, hogy amikor 2010-ben hivatalba léptünk, 12 százalék körül volt a munkanélküliség, és az ország a gazdasági összeomlás szélén állt. Akkor kevesen fogadtak volna arra, hogy kilenc év múlva, 2019 első negyedévében Magyarország mutatja fel a legnagyobb növekedési ütemet az Európai Unióban, és majdhogynem eljut a teljes foglalkoztatottságig. Ma már a gazdaságpolitikai stratégiánk nem arra irányul, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, hanem arra, hogy a meglévő munkahelyek technológiai színvonala, hozzáadott értéke és kutatás-fejlesztési tartalma megfelelő legyen.

– Ezt célozza az a beruházásösztönző politika, amely a technológia-intenzív befektetéseket motiválja. A kutatás-fejlesztésekhez adókedvezményeket társítottunk, illetve a társasági és a szociális adók vonatkozásában is jelentősen csökkentettük a terheket. Itt kell megemlíteni, hogy a családi adókedvezményekkel kiegészült jóléti csomag a hazai lakosság vonatkozásában közel hetven százalékos nettó bérnövekedést eredményezett az elmúlt kilenc esztendőben. Idén júliustól újabb két százalékkal csökken a szociális adó, ami segít abban, hogy kontroll alatt maradjanak a munkaerő költségei.

– A munkaadói hirdetések többsége ma már képzett humánerőforrásra tart igényt. Van-e erre kielégítő válasz?

– Több intézkedést is hoztunk és hozunk a munkaerő-képzés és a megfelelő képzettség kapcsán. Tovább erősítjük a német és az osztrák mintára működő duális szakképzést, nemcsak a felsőoktatásban, hanem a középfokú oktatásban is. Ezáltal lehetőséget adunk a vállalatoknak arra, hogy már a középiskolás fiatalok képzésébe is bekapcsolódjanak, hogy mikor befejezik az iskolát, versenyképes szakképesítéssel rendelkezzenek. Másrészt felsőoktatási ipari együttműködési központokat hozunk létre.

– Ennek első állomását Győrött fogjuk átadni idén júniusban. A helyi Széchenyi István Egyetem, az Audi Hungária Motor Kft. és a város közösen dolgozta ki a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ, a FIEK koncepcióját, melyet Magyarország kormánya 12,7 milliárd forint támogatásban részesített. Ezt a projektet az országban több helyszínen létre kívánjuk hozni.

– Emellett munkavállalónként háromezerről négyezer euróra növeltük a cégeknek a belső képzésekre fordítandó támogatását. A vállalkozások huszonöt munkavállalótól tanműhelyeket hozhatnak létre, melyekhez támogatásokat biztosítunk. Emellett a szakképzési rendszer további fejlesztését tervezzük, hogy a vállalatok az általuk igényelt speciális tudást tudják átadni a tanulóknak, majdani munkavállalóiknak.

– A győri FIEK-hez hasonló projekt lehet, amit a Debreceni Egyetem tervez, miszerint a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Turisztikai Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolájának fenntartási jogát át kívánja venni?

– A magyar kormány támogatja azokat az elképzeléseket, amelyek az adott középfokú, illetve felsőfokú oktatási intézmények, valamint a vállalati szereplők között jönnek létre. Ez eredményezi azt, hogy a cégek helyben megtalálják és kiképeztessék azokat a fiatalokat, akiknek a szakképesített munkájára a későbbiekben szüksége lesz.

– Orbán Viktor miniszterelnök egy „barátságtalan” kérdésre válaszolva, miszerint „ki az igazi barátja Magyarországnak: Oroszország, az Egyesült Államok vagy Kína?”, úgy válaszolt, hazánknak barátja lehet az, aki semmilyen módon nem támad bennünket. Ön hogyan látja ezt a felvetést?

– Nézze, Magyarország nyitott gazdasággal rendelkezik. Nekünk az az érdekünk, hogy a világkereskedelem szabad legyen. Mi nagyon sokat tettünk a magyar gazdaság versenyképességének fejlesztése érdekében, amit bizonyít az a tény, hogy 2014 óta évről évre megdöntöttük az éppen aktuális beruházási rekordot és az éppen aktuális exportrekordot. De mint egy közepes méretű, szárazföldekkel körülvett ország, nem érdekünk ellenségeket keresni és találni. Ma azt tapasztaljuk, hogy nekünk, gazdasági szempontból és biztonságpolitikai okokból, a régi barátságok fenntartása és az újak megkötése hoz hasznot hosszú távon.

– Nem kívánjuk az országunkat és a magyar embereket kitenni azoknak a veszélyeknek, melyeket néhány éve Brüsszel ránk akar erőltetni. Nem akarjuk azokat az imént említett eredményeket semmissé tenni az unióban sulykolt bevándorláspárti törekvések elfogadásával. Meg akarjuk tartani, sőt, ápolni, erősíteni kívánjuk keresztény gyökereinket, hagyományainkat, kultúránkat, egyéb örökölt és megszerzett értékeinket. Azok az országok, melyek megnyitották a kapuikat a gazdasági bevándorlók előtt, a nemzetbiztonságukat kockáztatják. Mint számos visszajelzésből kiderült már, Magyarország és a magyar emberek nem egy Egyesült Európa színtelen, szagtalan, névtelen, múlttalan tagjai akarnak lenni, hanem egy erős nemzete egy erős európai összközösségnek.

– Gazdaságpolitikai szempontból is magyarázat lehet a növekedésünk, hiszen a befektetések és a tőke oda áramlik, ahol biztonságban érzi magát. Magyarországon ma ilyen viszonylatban is biztonság van. A nyugati országokban mára egyre inkább párhuzamos társadalmak alakulnak ki a bevándorlások okán. Az újonnan betelepülők saját kultúrájukat akarják ráerőltetni az őslakos csendes többségre, s ez napi feszültségeket okoz. Mi ezt nem szeretnénk megélni, ezért nyíltan vállaljuk a véleményünket, kiállunk magunkért, a bevándorlást elutasító többség óhaját közvetítjük, ahol csak lehet. A mostani európai uniós választásoknak immár valóságos tétje van, a szavazatokkal kell megállítani a bevándorlást.

– Az indiai SMG-hez hasonlóan egyre több kelet-ázsiai cég települ le, fektet be és fejleszt hazánkban. Nem zavarja ez a nyugati befektetők szemét?

– Nem hiszem, az üzlet, az üzlet. Másrészt, a fejlett nyugati államoknak egyre inkább rá kell jönniük, hogy nem kifejezetten arról fújják a passzátszelet. India hatalmas ország, hatalmas kiaknázatlan lehetőségekkel. Az óriáshatalom Kína az „Egy övezet, egy út” nevű kereskedelmi politikájával mindenki számára nyitottá tette gazdaságát, mely kínálkozó lehetőséget nekünk sem szabad elszalasztani.

– Szolnokon évek óta „épül” egy kínai citromsavgyár. Mikor lesz belőle valóság?

– Jelenleg tizenhat nagy kínai beruházás van Magyarországon, ezek egyike a szolnoki. Azon vagyunk, hogy ez az elképzelés mihamarabb megvalósuljon. Szimbolikus szóképpel élve, a pingponglabda a kínai térfélen pattog, mi mindenre készen állunk.

– Nemrég Pozsonyban tárgyalt román kollégájával az úzvölgyi magyar katonatemetőben történt kegyeletsértés miatt. Történtek-e előrelépések az ügyben?

– Mint ismeretes, az úzvölgyi katonatemető Hargita megye legnagyobb és legjelentősebb első világháborús emlékhelye. A Kárpátokon túl fekvő Dormánfalva (Darmanesti) önkormányzata azonban önkényesen létrehozta az első és a második világháborúban elesett román katonák emlékhelyét a közigazgatásilag Csíkszentmártonhoz tartozó Úzvölgye első világháborús osztrák–magyar katonai temetőjében.

– A beavatkozás során 52 betonkeresztet és egy nagy méretű ortodox keresztet állítottak fel a bekerített sírkertben, ahol az Osztrák–Magyar Monarchia mintegy hatszáz katonája nyugszik. Sikerült elérni, hogy az építkezések leálljanak, mégpedig azáltal, hogy higgadtsággal tárgyaltunk és nem felindulásból.