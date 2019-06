Szolnoki lány lett az ország második legszebb hölgye

A szolnoki Gaál Tímeát választották hazánk második legszebb hölgyének a nemrég megrendezett Magyarország Szépe versenyen. Emellett az élő show-t megelőző kéthetes táborban a huszonkét éves lány a Miss Charity-t, a jótékonykodást középpontba helyező alversenyt is megnyerte. A Miss Beauty Face-en pedig a harmadik legszebb arcú versenyző lett.

A Magyarország Szépe választást kéthetes felkészítő tábor előzte meg Siófokon, ahol több alversenyt is rendeztek, hogy tovább szűkítsék a döntőbe kerülők mezőnyét, és jobban megismerjék a versenyzőket. Emellett győzteseket is hirdettek a Miss Bikini, Miss Sport és Miss Talent, vagyis tehetség kategóriákban. Az utóbbin Gaál Tímea, a szolnoki születésű Lehoczky György koreográfus, tánctanárral mutatott be egy táncos produkciót.

– A Miss Beauty Face alversenyt egy fotózás előzte meg, amelyen a saját magunk által elkészített sminkben és frizurával jelentünk meg, saját ruhában, és instrukciók nélkül kellett pózolnunk a kamerák előtt – mondta a Szoljon.hu-nak Timi.

– Ezt az alversenyt vártam a legjobban, mert sok fotózáson vettem már részt modellként, így tudom, hogy mi áll jól nekem. A zsűri is így gondolhatta, mert harmadik lettem. A számomra legfontosabb alverseny azonban a Miss Charity volt, amelyre a jótékonykodás és adományozás témakörében kellett egy videót leforgatni. Hosszas töprengés után végül a Hetényi Géza kórház kardiológiai osztályán végeztem önkéntes munkát, és ezt örökítettem meg, hiszen édesapámnak két éve két nagyon komoly szívbillentyű-műtéte volt.

– Kettős érzésekkel indultam el a forgatásra, hiszen feltörtek a régi, szomorú emlékek, de boldog is voltam, hogy visszatérhetek, és egy kicsit én is segíthetek, valamint beleláthatok az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájába, ami rengeteg stresszel, fáradalommal, energiával és odaadással jár.

„Ezúton is köszönöm a kardiológiai osztálynak a segítséget, főleg azután, hogy az én videómat választották meg a legjobbnak.”

– Erről azonban nem a zsűri döntött, hanem a lányoknak kellett szavazniuk, ami így még többet jelent számomra. A tábor egyik legemlékezetesebb pár órája ez az alverseny és az eredményhirdetés volt. Utána viszont órákig fel sem tudtam hívni a szüleimet, hogy elújságoljam nekik a nagy hírt, mert mentünk tovább a következő programokra megállás nélkül – árulta el.

A tábor második felét a táncpróbák tették ki, ami már fizikailag is megterhelő volt a versenyzőknek. Főleg a vasárnap esti élő show előtti napok, amikor Siófok és Budapest között ingáztak a lányok, hogy a színpadon is gyakorolhassanak.

– Nagyon kemény volt az élő show-t megelőző két hét, főként azért, mert keveset aludtunk. Hiába végeztünk már éjfélkor, és csak reggel hétkor kezdődtek az edzések, mindenkinek egy királynőjelölthöz méltóan kellett megjelennie – emlékezett vissza Timi.

– Ilyenkor azonban mindig arra gondoltam, hogy ez csak két hétig tart, most kell erősnek lennem és végig kell csinálnom. Hónapok óta erre a versenyre készültem, ezért nem foghat ki rajtam. Szóval, itt már fejben dőlt el minden, ami mentálisan volt megterhelő, de úgy érzem, minden fáradalmat megért, főleg, hogy ilyen eredménnyel végeztem.

Timi számára a legnehezebb a Miss Sport alverseny volt, ahol egy akadálypályán kellett végigmenni, melynek végén célba kellett dobni. Természetesen erre is felkészült a rendszeres edzésekkel, de a fáradtság miatt nem teljesített olyan jól az első körben. A másodikra viszont már összeszedte magát.

– Az élő show egy plusz stresszt jelentett, a tudat miatt, hogy a tévé képernyőin keresztül hányan nézhetnek minket, és ez már nem próba volt, élesben ment, tehát nem volt több esélyünk, ha valamit elrontottunk. Ennek ellenére nagyon izgalmas volt, hiszen a megszokott bikini és estélyi ruha mellett nemzeti és kreatív öltözékben is színpadra léphettünk. Az utóbbiban idén először minden lányra más magyar divattervező készített ruhát.

– Az enyémet Merő Péter álmodta meg, csakúgy, mint az estélyi és a nemzeti öltözékeket, így nagy megtiszteltetés ért, és egy újabb álmom vált valóra azzal, hogy három ruhájában is bemutatkozhattam a színpadon. Az összes öltözéket imádtam, de személyes kedvencem a kreatív volt. Úgy gondolom, a hozzám legjobban illő ruhát kaptam – mesélte Timi.

– Mindegyik kör után azért izgultam, hogy még ne mondják ki a nevem, mivel az a kiesést jelentette volna. Az estélyi ruhás kör után viszont már azt szerettem volna, hogy az én nevem is elhangozzon, mert akkor bekerülök az öt legszebb lány közé. Nagyon jó érzés volt, amikor kiderült, hogy továbbjutottam a top 5-be, hiszen ez volt az elsődleges célom, amikor elkezdődött az élő show.

– Később azonban eljátszottam a gondolattal, hogy akár meg is nyerhetem a versenyt, de nagyon örülök a második helynek. Kicsit sem vagyok csalódott, ez is egy hatalmas eredmény, hiszen a több száz jelentkező közül második lettem.

„Egy régi álmom vált valóra azzal, hogy részt vehettem a legrangosabb szépségversenyen, és nagyon sokat tanultam magamról is.”

– A későbbiekben pedig rajtam múlik, hogy mennyire élek a lehetőségekkel, amiket ez a cím ad majd, de minden erőmmel azon leszek, hogy ezeket teljes mértékben kihasználjam, és méltó legyek az elnyert második helyhez.

Timi úgy gondolja, hogy a szépségversenyek terén mindent elért, amit itthon el lehet, és a csúcson kell abbahagyni, így nem tervezi, hogy a jövőben indul hasonló megmérettetésen.

Hintóval járja végig Abony utcáit

– Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek és a barátaimnak. Rengeteg támogatást nyújtottak nekem a felkészüléseim során – hálálkodott Timi, aki jelenleg Abonyban él.

– Mások is szurkoltak nekem és támogattak, a verseny után pedig számtalan gratulációt kaptam. Nem számítottam rá, hogy ennyien megkeresnek, és olyanok is, akikkel már évek óta nem találkoztam. Ez nagyon jólesett, és részben azért, hogy kifejezzem hálámat, szombaton délután öt órakor az abonyi művelődési ház előtti téren rendezünk egy közönségtalálkozót.

– Tartok egy élménybeszámolót, és hintóval is körbevisznek a városon, de közös fényképezésre is lesz lehetőség. Azokat a fiatalokat is várom, akikben esetleg felmerült már a gondolat, hogy elinduljanak ezen a versenyen, és kíváncsiak arra, hogy mi történik egy ilyen megmérettetésen, és milyen adottságoknak kell megfelelni ahhoz, hogy elindulhassanak rajta.

