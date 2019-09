Tízezreket vonzottak a megyei fürdők

A nyári szezonban idén is megteltek megyénk fürdői. A kutatások alapján Cserkeszőlő és Berekfürdő bizonyult a legnépszerűbbnek, de a Tisza-tó térsége és Szolnok is a közkedvelt célpontok között szerepel. A kisebb települések strandjaira főleg a környéken élők látogattak el, a különféle programokra tízezrek voltak kíváncsiak.

– Területileg koncentrált vendégforgalom jellemző Jász-Nagykun-Szolnok megyére. A látogatók hetvennégy százaléka mindössze négy településre koncentrálódik. A legnépszerűbbek még mindig a tradicionális fürdőhelyek, egyebek mellett Cserkeszőlő, Berekfürdő, valamint a Tisza-tó térsége és Szolnok – mondta Galó Anita, az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület elnöke.

A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőt idén hazánk negyedik legkedveltebb „feltörekvő” fürdőjévé választották. A kisebb települések között is zömmel fedett stranddal rendelkezők kerültek előkelőbb helyre, kiemelve Martfűt, Kisújszállást, Túrkevét és Jászapátit.

Az egészségturizmustól az aktív időtöltésekig

Galó Anita egy friss kérdőíves kutatás eredményéről is beszámolt, mely szerint a turisták két-három éjszakát töltenek az Alföld szívében, fő motivációként az egészségturisztikai szolgáltatásokat, az aktív időtöltést és a fesztiválokat jelölték meg. Megyénkben a legismertebb turisztikai kínálati elemként a válaszadók a Tisza-tavat, a Jászberényi Állatkertet, Cserkeszőlőt, a Szolnoki Tiszavirág Fesztivált és a RepTárat azonosították.

A szolnoki Garden Hotelben az elmúlt évekhez képest nyolc-tíz százalékos vendégszám-növekedést figyeltek meg az idei szezonban, mely az országos átlagos emelkedéssel azonos tendenciát mutat.

– Idén inkább az egyéni vendégek és az üzletemberek száma volt magas – mondta Falusi János, a Garden Hotel ügyvezetője, majd hozzátette, hogy a Gulyásfesztivál idején telt házzal üzemelt a szálloda, ekkor a testvérvárosok delegációi és egyéb külföldi vendégek is náluk szálltak meg.

– Bizakodással várjuk a húsz hónap múlva elkészülő fürdőt, hiszen hatalmas vonzereje lesz a városunknak, így főleg a hosszú hétvégékre is gazdagodhat a programkínálatunk – mutatott előre az ügyvezető.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei nyár is jól sikerült a Tisza-tónál, turisták tízezrei látogattak el hazánk második legnagyobb tavához. Bár az időjárás nem volt mindig túl kegyes, május elejétől augusztus végéig lehetetlen volt szabad szállást találni a tó körül.

– A tavaszi árvíz miatt idén elmaradtak a korai túrázók és osztálykirándulások, de a horgászok felismerték az áradás miatt felpezsdült víz előnyeit, így ők sokan voltak – mondta Nagy Krisztián, az Albatrosz Kikötő és Kemping tulajdonos-vezetője.

A tavalyinál kicsit erősebb főszezont zárt a Tisza-tó

Az általunk megkérdezett szolgáltatók egyetértettek abban, hogy – bár pontos számadatokat még nem ismerünk – vélhetően erősebb főszezont zárt idén a Tisza-tó, mint tavaly. A legnépszerűbb úti cél 2019-ben is a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum volt, de sokan keresték fel a Tiszavirág Ártéri Sétautat vagy a megújult abádszalóki strandot is. Tiszafüred környékén hosszú évek óta a két-három órás csónaktúrák a legnépszerűbbek, ez idén sem volt másként. Nagy igény mutatkozott a kajak- és kenubérlések iránt is.

Éppen zajlik a Tiszafüred és Poroszló közötti kerékpárút építése, ami érezhető hatással van a kerékpáros forgalomra. Idén augusztus végéig 39 739 biciklis tekert át a Kiskörei Vízlépcső üzemi hídján. Ez némi visszaesés a tavaly nyári adatokhoz képest. Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnök elmondta, a Tiszafüred és Poroszló közötti forgalomkorlátozás miatt, a feltorlódó gépjárművek között veszélyes a kerékpározás, ezért idén sokan álltak el attól, hogy megkerüljék a Tisza-tavat. Vélhetően a gátkoronán megforduló kerékpárosok száma nem csökkent, de a Kiskörénél áthaladó tókerülőké igen.

– Közel százhetvenezer vendége volt a Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központnak idén nyáron. A tavalyi évhez képest kevesebb látogatót a változékony időjárás okozta – mondta Gál József a fürdő vezetője, aki hozzátette, hogy a hagyományos programok egyebek mellett a Cserkei Vitéz napok és a Megyejáró Fesztivál programjai továbbra is sokakat vonzottak. A fürdő fedett medencéi mellett a külső gyógy- és úszómedence egész évben nyitva van.

Skót és japán csoportok is foglaltak szállást

– Az idei év augusztusáig a látogatók száma meghaladta a negyvenezret a Túrkeve Termál- és Élményfürdőben is. A nyári hónapok vendégforgalma közel harmincezer fő volt, ez kétszázalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest – részletezte Nagy Tiborné, a fürdő vezetője.

– Gyakran tartunk éjszakai habfürdőzést, ez igen kedvelt program – tette hozzá.

A Martfűi Thermál Spa-ba is több vendég látogatott el idén, mint tavaly.

– A nyáron szervezett vízilabdakupákon még a szállodánk is telt házzal üzemelt. Folyamatosan érkeztek a foglalások a kö­zeljövőben tartandó női kupára is – mondta Kis Zsanett, a fürdő marketingmunkatársa, majd hozzátette, hogy az éjszakai fürdőzések alkalmával a tavalyihoz képest közel kétszer annyian látogattak a fürdőbe. Idén a bérletekből is sok fogyott, de a szaunajegyek, az aquafitness és a meghirdetett úszótanfolyamok is népszerűnek tűntek. Főként németek és osztrákok látogatnak a városba, de idén skót és japán csoportok is foglaltak szállást. A fürdőben a kültéri gyerekpancsolón kívül minden medence üzemel egész évben.

Megyénk turizmusa – elsősorban a fürdők miatt – ismét sikeres szezont zárt, a rendezvények tízezreket vonzottak a vizek mellé.

A fiatalok szívesen látogattak a zenés éjszakai fürdőzésekre A Jászberényi Városi Strand és Termálfürdő a május kedvezőtlen időjárása miatt csak júniusban nyitotta meg kapuit. Abban a hónapban viszont négyezer fővel többen látogattak a strandra, mint tavaly. Kiemelkedő volt a pünkösdi hétvége vendégforgalma. – Július első két hetének hűvösebb időjárása sajnos nem kedvezett a fürdőzőknek. Ebben a hónapban ezerrel kevesebb vendégünk volt, mint az előző évben ilyenkor. Augusztus hónap a tavalyihoz hasonlóan alakult. Összességében három hónap alatt huszonnyolcezer vendégünk volt – tájékoztatott Baranyiné Hallgat Magdolna, a Jászberényi Városi Strand és Termálfürdő vezetője. A fürdőzni vágyókat ebben a szezonban is különböző programokkal várták a berényi strandon. Ezek között volt például egészségnap, ahol a mozgás és az egészséges életmód került előtérbe. A fiatalabb korosztályt vonzotta a diszkóval egybekötött éjszakai fürdőzés és az időszakosan megszervezett aquafitness is.

Külföldi vendégek is előszeretettel választják Karcagot – A hosszú meleg nyár kedvezett a fürdővendégeknek. Sokan kilátogattak a karcagi Akácliget Fürdőbe, most is vannak itt külföldi lakókocsis vendégek. A nyári szezon sikeres volt, jelentősen növekedett a látogatottságunk is, bár néha szélsőséges volt az időjárás – mondta Andrási István, a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója. – A vendégeik körében népszerű az úszásoktatás úgy a gyerekek, mind a felnőttek körében, de a gyógymedencéinket is sokan kihasználták. A gyógyvizű fürdőnk népszerű a családok körében is. A nyári rendezvényeinket – operett műsor, nóta műsor, strandok éjszakája, rockzenei koncertek, éjszakai fürdőzés – is sikeresek voltak. Az időjárástól függetlenül a gyógymedencéket egész évben, a többit szeptember végéig lehet használni – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

