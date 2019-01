Több tízezer szavazat érkezett Gyermekmosoly pályázatunkra

A Szoljon.hu és az Új Néplap ősszel ismét meghirdette Gyermekmosoly pályázatát a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő szülők és gyermekeik számára. A játékra a kicsikről készült fotók feltöltésével lehetett jelentkezni, melyeket két korosztályban vártuk, 0–3 éves, valamint 4–7 éves kategóriában. A verseny nyertesei értékes CEWE-ajándékutalványokkal lettek gazdagabbak.

A játék első fordulójában online lehetett szavazni a gyerekekre, míg a másodikban az Új Néplapban megjelent szavazószelvényeket kellett összegyűjteni. A legszebb mosolyok tulajdonosai CEWE-ajándékutalványban részesültek.

A verseny abszolút győztese az immár közel féléves Kovács Apollónia lett. A törökszentmiklósi kislány mind az online, mind a napilapos versenyben magasan az első helyen végzett. Szülei, Kovács-Kardos Krisztina és Kovács Péter elárulták, kifejezetten az volt a céljuk, hogy gyermekük nyerjen mindkét fordulóban.

– Az online verseny után a férjem már nem akart részt venni a néplapos játékban – kezdte Polli édesanyja.

– Azt mondta, a versenyek versenyét lehetetlen megnyerni, mert az újságolvasók közül nem biztos, hogy mindenkit meg tudunk szólítani. Azzal próbáltam meggyőzni, hogy legalább csak az esélyét adjuk meg, jutunk ameddig jutunk – mondta Krisztina.

– Úgyhogy ismét a közösségi oldalhoz fordultunk segítségért, ott kerestük meg ismerőseinket.

A szülők elmondták, volt, aki kétkedve fogadta kérésüket, nem értették, mire jó az a sok cetli. De végül csak megkapták a szelvényeket.

– Később az utcabeliek is, a kisboltban, a benzinkúton, ismerősök, rokonok is eljuttatták hozzánk. Kengyelen, Tiszapüspökiben, Rákóczifalván, Szandaszőlősön, Szolnokon és Mezőtúron is segítettek – büszkélkedtek a szülők. Elárulták, reggelente tele volt a postaládájuk.

Polli szülei nagyon örültek a nyereménynek is. Fényképeket és naptárt készíttetnek majd az utalvány segítségével.

A legkisebbek korosztályának második helyezettjét, a tiszaszentimrei Kovács Izabellát a nagymamája kérésére nevezték szülei.

– Küldött egy üzenetet, hogy szavazni szeretne. Úgyhogy nekem se kellett több, kerestem egy számomra nagyon kedves képet Izusról, és már töltöttem is fel az oldalra – árulta el Kovácsné Hajnal Viktória, a kislány édesanyja.

– Az internetes szavazáson bekerültünk a top 30-ba, de az igazi csoda csak ezután jött. Több településről is kaptunk kitöltött szavazószelvényeket – mesélte büszkén az édesanya.

– Tiszaszentimréről, Tomajmonostoráról, Tiszaszőlősről, Kunmadarasról, de még Szolnokról is érkeztek. Nagyon hálásak vagyunk ezért az összefogásért.

Viktória hozzátette: a nyereményt a karácsonyi fotózáson készült képek előhívására használják fel, amiből a segítőkész szavazók is kapnak majd.

Ugyanennek a kategóriának az egyetlen fiú dobogósa Juhász Bence volt. A kunhegyesi fiatalember szülei elmondták, a nevezéssel kisfiuknak szerettek volna örömöt szerezni, aki ha felnő, elmondhatja magáról, hogy szerepelt az újságban, és az övé lett a megye 3. legszebb mosolya.

Kovács Anita és Juhász Szabolcs hozzátette, nagyon hálás a kunhegyesi és jászszentandrási olvasóknak, hogy felsegítették szavazataikkal gyermeküket a dobogóra.

A nagyobbak kategóriájában is csak egy fiatalember került be a legjobb három közé, ő ezüstérmes lett. A szászberki Gáspár Martin mindkét körben a második helyet szerezte meg magának.

– Több szolnoki versenyen is indult már, minden esetben második lett – mondta nevetve az édesanyja, Molnár Eszter.

– De már megszokta. Hiszen az is nagy dolog, hogy bekerül a három legjobb közé. Az egyik utalványt már beváltottuk, azokból karácsonyi meglepetések készültek. A másikból a kisfiam magának választ majd ajándékokat.

Bíró Viktória Angyalka nyakába került a képzeletbeli bronzérem. A Nagykörűben élő kislányt édesanyja, Bódi Katalin nevezte be a versenyre.

– Sokan mondták, hogy nagyon szép, ezért úgy gondoltuk, megméretjük – mondta.

– Ezelőtt semmilyen versenyen nem indult, de mivel régi Új Néplap-előfizetők vagyunk, ebbe a játékba is beneveztük. Örültünk, hogy bekerült a három legjobb közé. Az utalványt természetesen az ő fotóinak előhívására fordítjuk – tette hozzá az édesanya.

Korcsoportjában Csabai Maja lett az első. A tiszakürti kislány és szülei nagy örömmel fogadták az első helyezést, és kifejezetten örültek az ajándékutalványnak is.

Többek között fényképes naptár készítéséhez használják a nyereményt.

A verseny első fordulójában online lehetett szavazni a mosolyokra. A játék ideje alatt 1131 nevezés és 48 793 szavazat érkezett. A 0–3 éves korosztályban első helyen végzett a törökszentmiklósi Kovács Apollónia 947 szavazattal. Második lett a martfűi Kristóf 583 szavazattal, a harmadik helyet a tiszavárkonyi Bognár Csenge Nóra szerezte meg 466 szavazattal.

A 4–7 éves korosztály aranyérmese K. Nagy Kendra Melinda lett Karcagról 936 szavazattal, ezüstérmet szerzett a szászberki Gáspár Martin 509 szavazattal, míg a harmadik helyre a szolnoki Menyhárt Nóra ért be 424 szavazattal.

A játék második fordulójában az Új Néplapban található szavazószelvények segítségével lehetett voksolni.

A legkisebbek közül ismét megszerezte az első helyet a törökszentmiklósi Kovács Apollónia 1503 szavazattal. Második lett Kovács Izabella 975 vokssal, és a harmadik helyen 651 érvényes szavazószelvénnyel Juhász Bence végzett.

A 4-7 éves korosztályban kevesebb szavazat érkezett, de Csabai Majának a 174 szavazat is elég volt az első helyhez. Őt követte Gáspár Martin 141 vokssal, a harmadik helyen pedig Bíró Viktória Angyalka végzett 105 szavazattal.

