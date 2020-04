Többféle módon gondoskodnak a tiszasülyiek biztonságáról

Fertőtlenítéssel is védekeznek a koronavírus-fertőzés ellen Tiszasülyön. A közelmúltban elkezdték a legforgalmasabb közterületeket erős virucid hatású fertőtlenítővel permetezni. Lekezelték a patika és az ABC előtti területet, az orvosi rendelő, az üzemi konyha, a polgármesteri hivatal, az idősek napközi otthona, valamint a posta környékét, de az ajándékbolt és a zöldséges tájéka sem maradt ki.

– Folyamatosan végezzük a fertőtlenítést a falu legfrekventáltabb helyein – számolt be tevékenységükről Nagy Richárd polgármester. – A faluban minden utat nincs kapacitásunk végigpermetezni, csak a legforgalmasabb részeket. De ez is elég, hiszen nálunk nincs akkora forgalom az utcákon, mint a városokban. Amíg fennáll a veszélyhelyzet, ezt rendszeresen végezni fogjuk.

A polgármester elmondta azt is, hogy amint az utasok használni tudják, a buszmegállókra is kiterjesztik a védekezés ezen módját. Jelenleg azonban javában zajlik az útfelújítás, így ideiglenesen kijelölt megállóban lehet le- és felszállni a tömegközlekedési eszközökre.

A permetezést közfoglalkoztatottak végzik, jelenleg huszonheten dolgoznak a faluban ilyen formában. Elsősorban szabadtéri munkákat végeznek, ami a mostani helyzetben azért is jó, hiszen nem kell egymás közelségében tartózkodniuk zárt helyen. A fertőtlenítés mellett rendbe teszik a parkokat, nyírják a füvet, végzik azokat a közterületi feladatokat, melyeknek egyébként is most van itt az ideje.

Természetesen a közmunkások is kaptak szájmaszkot. A lakosok körében is elkezdték kiosztani azokat a mosható, vasalható szájmaszkokat, melyeket helyi önkéntesek készítettek el az önkormányzat által vásárolt anyagból. Nagy Richárdtól azt is megtudtuk, a lakosok igen pozitívan fogadták, hogy biztonságukról igyekeznek többféle módon is gondoskodni.