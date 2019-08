Traktoros felvonulást és versenyt rendeztek Tiszasülyön

Egymást túlharsogó dudák hangja és kemény lóerők dübörgése verte fel szombat kora délelőtt Tiszasüly csendjét. Persze a helyieket ez nem érte váratlanul, sokan kivonultak az érintett utcákra, kiálltak a házak elé, hogy megcsodálhassák, és korunk szokásához híven, okostelefonnal lefényképezzék, levideózzák a sorban elrobogó jókora munkagépeket. Sokak örömére, a tavalyi kihagyás után ismét rendeztek a falunapon traktoros felvonulást és versenyt.

A menet kilenc óra tájban indult a faluszéli régi benzinkúttól, de sokan már a gyülekezőre is kivonultak a helyszínre, ahová egymás után futottak be hatalmas és kisebb méretű, régebbi és egészen modern munkagépek, megcsodálhatók voltak itt a „hagyományos” piros MTZ traktorok mellett a legmodernebb, huszonegyedik századi technológiával felszerelt Claas és John Deere gépek, de még régi Rába traktor is.

Nem egy gép máshonnan érkezett e jeles eseménnyel, s gazdájuk hozta a pereputtyot is: gyerekek integettek a vezetőfülkéből. Persze a nézelődő sülyi ifjak is becsüccsenhettek egy-egy magaslati sofőrülésre, a hatalmas kerekek fölé, közelről megszemlélve a fülkében látható kijelzőket, kütyüket.

Kunhegyesről egy külön kis csapat érkezett e különleges eseményre spéci traktoraikkal – ki saját, ki céges munkagéppel, nagy adag jókedv kíséretében. Mint mondták, ők egy baráti társaság tagjai. Fél hétkor indultak a településükről, hogy ideérjenek, hiszen még komppal át is kellett kelni a Tiszán, bár egyszerre két gépmonstrumot elbírt a vízi szállítóeszköz, igaz, eléggé megmerülve.

Aztán vonulni kezdtek a traktorok, a házak előtt kíváncsiskodók örömére, és persze már messziről hallható volt, merre jár a menet, hiszen csak úgy nyomták a dudát. Körbekerülve a falut, elvonultak a művelődési ház előtt is, ahol a falunapi gyülekezet várta, hogy a harminckét gép fülsértő tülkölés kíséretében elrobogjon előttük, majd bekanyarodjon a sportpálya melletti területre, ahol szépen felsorakoztak, és újfant meg lehetett szemlélni őket, míg zajlottak a versenyek.

A küzdelem ügyességi versennyel indult: a traktorosnak egy pótkocsit kellett felvenni, azzal együtt minél gyorsabban végigmanőverezni, kanyarogni a pályán, átvágva a karókkal jelölt kapukon, lehetőleg nem érintve azokat, majd visszatolatni a kocsival a helyére, és megszabadulva attól visszafarolni a szalagokkal körülhatárolt „garázsba”. A pályát saját traktorral vagy a sülyi önkormányzat piros traktorával lehetett körbefutni. A gyakorlott vezetők rutinosan repesztettek a pályán, volt, aki már a startvonaltól óriási gázfröccsel indult.

Némely gép sűrű füstfelleget pöfögött, hogy a környékbeli szúnyogok, ha a tűző nap elől nem, ettől garantáltan elmenekültek a pálya környékéről. A kanyarban pedig csak úgy szórták a földet a pörgő nehéz kerekek. Nem is szólva az ezt követő gyorsasági versenyről, ahol aztán már az eső is megérkezett. Ám senkit sem riasztott el az égi áldás, még a pálya szélén dekkoló nézőket sem, egy traktornak meg ugye, nehogy már megártson egy kis víz és sár. Az erőversenyen aztán egymásnak feszültek gépek, vajon ki tudja elhúzni a másikat.

A gyorsulási versenyen 33-an álltak rajthoz, a másik két számban együttesen 36-an.

Külön női versenyt is tartottak, ahol az első három helyezést a kunhegyesi csapat versenyzői szerezték meg.

Az eredményhirdetés után pedig mehetett mindenki a falunapi vigasság programjaira, koncertjeire.