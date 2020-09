Új épületbe költözött az egészségügyi alapellátás Tiszafüreden

Közel kétszáznyolcvanmillió forintból épült meg az új orvosi rendelő, amely az egészségügyi alapellátásnak biztosít majd helyet. Az érintett praxisok épp a napokban költöztek át.

Augusztus 31-én, hétfőn délelőtt ünnepélyes keretek között mutatták be és adták át a Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény új, Belsőfokpart úton felépített rendelőjét. Beszédében Ujvári Imre polgármester úgy fogalmazott: három éve folyamatosan építkezünk, és még nem vagyunk kész, hiszen a belváros átépítése most is zajlik. Ennek képezi jelentős részét ez az új létesítmény.

– Tiszafüred hatalmasat fejlődött az elmúlt időszakban. Elég csak az új piaccsarnokra, a megújuló iskolákra, óvodákra, sportlétesítményekre és a szárnyaló turizmusra gondolni – mutatott rá beszédében F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, hozzátéve: az élet minden fontos területén sokat fejlődött és fejlődik a Tisza-tó fővárosa.

Az ünnepségen részt vett Dr. Csíki Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, valamint Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke is.

Hat háziorvosi és két-két gyermekorvosi, valamint védőnői praxis költözött az új kétszintes rendelőbe, mely megfelel a kor követelményeinek, lift, akadálymentesített mosdó és klimatizált helyiségek fogadják a betegeket. Jelentősen javultak az ellátás feltételei és körülményei, hiszen a rendelkezésre álló forrásból új műszereket, orvosi eszközöket és berendezéseket is vásároltak.

A beruházásnak köszönhetően elvált egymástól az alapellátás és a szakellátás Tiszafüreden. Előbbi a most átadott rendelőben, utóbbi pedig a nemrég felújított központi épületben, a Kuthy Elek Egészségügyi Intézményben működik.