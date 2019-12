Új köntösbe burkolózott a szolnoki vártemplom

A napokban ért véget a vártemplomban zajló felújítási munkálatok legjava. A fél évig tartó fejlesztésekről Máthé György esperesplébános beszélt hírportálunknak.

– Emlékszem, július 7-én volt a vártemplomban az utolsó szentmise, és 8-án zártuk be azt. Ezalatt a fél év alatt jelentősen megújult az egész épület – kezdte mondandóját a megyeszékhely esperesplébánosa.

Máthé György kiemelte, a mögöttük álló időszakban szép munkát végeztek a szakemberek. A templombelsőben két méter magasságig leverték a vakolatot, és egy új, szellőző vakolatot vittek fel. A falszigetelési feladatokat viszont már korábban elvégezték.

– Ha a régi viszonyokat akarnám jellemezni, azt mondanám, méltatlan állapotok uralkodtak a templomban. Tudni kell, hogy 1919-ben a románok belelőttek az épületbe. Ez a régi fotókon ma is jól kivehető. Az oldalfalakon akkor lyukak tátongtak, a torony pedig bedőlt. A hadi események után azonban helyreállították a templomot – folytatta Máthé György. Majd hozzátette, bár az 1970-es és az 1990-es években is restaurálták a helyszínt, az akkori beavatkozások nem voltak ekkora léptékűek. A mostani munkák viszont szinte mindenre kiterjedtek.

– A tetőzet szerencsére jó állapotban volt, azt már korábban rendbe hozták. A bejáratot és az azt övező teret is restaurálták a szakemberek, illetve hátul, a Nepomuki Szent János-szobor is új köntösbe öltözött – fogalmazott Máthé György. Elmondta, hogy új márványlapozást kapott a szakrális épület, ahogyan a padok is jelentősen megújultak. Utóbbiak szépsége egy vecsési mester munkáját dicsérik. Újdonság ugyanakkor, hogy a templombelsőben a felújítás előtt csak a jobb oldali padsor volt fűthető, a bal oldalon nem volt kiépítve a fűtés. Most viszont már a teljes padozat alatt elektromos fűtés található.

Merőben megváltozott az épület külseje is. A szakemberek elvégezték a szükséges bádogosmunkákat, ezzel együtt járdát építettek körbe a templom falai mentén. Kialakítottak egy mozgáskorlátozott-parkolót, de elhelyeztek padot és szemetestartót is a közelben.

Máthé György arról is beszámolt, hogy a közelmúltban készült el a toronyóra, melyet önerőből finanszíroztak.

– Van még néhány apróbb munka a templomban, mint például a szószék restaurálása, amit csak a helyszínen lehet elvégezni. Ám hamarosan, várhatóan január-február környékén ez is megvalósul – fűzte hozzá. Ezután közölte, a helyreállított templom első szentmiséjét december 14-én délután három órakor celebrálják majd. Ekkor lengyel–magyar kétnyelvű szentmisére várják a hívő közösséget.

– Örülnénk, ha sokan eljönnének aznap, és mind többen láthatnák a restaurált vártemplomot – összegezte a plébános.

Az épület kapcsán megtudhattuk, az százhúsz fő befogadására alkalmas, azaz ennyien tudnak helyet foglalni a belsőben. Történelmi múltját tekintve pedig kijelenthető, hogy térségünk egyik fontos szakrális emléke: immár 1824 óta működik, ám gyökerei Szent István időszakáig vezethetők vissza.