Újabb kerékpárút-szakaszt újítottak fel Tószegen

Immár biztonságos és komfortos kerékpárút vezet a település központjától egészen Szolnokig.

A két települést összekötő kerékpárút hiányzó, külterületi szakasza a múlt év végén készült el, a tószegi, belterületi rész felújításával pedig a kivitelező most készült el, s azt át is adták az arra közlekedők részére. A beruházást az önkormányzat saját forrásából, összesen közel kilencvenmillió forintból valósította meg. A településvezetés a jövőben szeretné folytatni a további belterületi kerékpárutak rendbetételét is.