Újabb térfigyelő kamerákkal javítják a közbiztonságot

Ma már szinte nincs olyan település, ahol ne alkalmaznának térfigyelő kamerákat a nagyobb közbiztonság és az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében.

Amellett, hogy visszatartó hatása van, gyakran segít bűncselekmények felderítésében is.

– Az elmúlt öt évben felére esett vissza a bűnesetek száma a kamerák és a hivatalos szervekkel való szorosabb együttműködés miatt – számolt be a térfigyelő rendszer közbiztonságra gyakorolt hatásáról Hegyes Zoltán, Cibakháza polgármestere.

– Korábban vagyon elleni bűncselekmények fordultak elő leggyakrabban a településen. Tavaly összesen alig száz esetben jártak el a rendőrök. Negyvenhárom térfigyelő kamerát helyeztünk ki a község forgalmasabb pontjain. Harminckettőt pályázati forrásból, a maradék tizenegyet pedig önkormányzati önerőből telepítettünk – tette hozzá a polgármester, aki azt is elmondta, a rendszer hatékony működését az az eset is bizonyítja, amikor egy helyi lakos a templom elől ellopott egy biciklit, de mielőtt hazaért volna, a rendőrség már az otthonában várta. A felvételek segítségével ugyanis gyorsan sikerült beazonosítani a tettest.

Jászboldogházán éppen az elmúlt hetekben újították fel a térfigyelő kamerarendszert, amely tizenhat kamerából áll. A biztonságtechnikai eszközök beszerzésére az önkormányzat még évekkel ezelőtt kétszer is pályázott és mintegy tizenöt millió forintból építették ki a rendszert a kistelepülésen.

– Szerencsére ritkán kell a rendőrségnek igénybe vennie a kamerával rögzített felvételeket, mert kevés bűncselekmény történik a faluban – mondta Szűcs Lajos, Jászboldogháza polgármestere.

Törökszentmiklóson is bővítik a térfigyelők számát, jelenleg tizenkettőnek a beszerzése zajlik. A berendezéseket főleg az illegális hulladéklerakás miatt szerezték be.

– Az önkormányzat tulajdonában negyvenkét kamera van, ebből tíz önkormányzati használatban és öt forgalomszámláló is működik a városban. A térfigyelők kihelyezése előtt az illegális hulladéklerakók előfordulásának gyakoriságát vizsgáltuk meg, ezek alapján döntöttünk a helyszínekről – tájékoztatta hírportálunkat Szegő János, a polgármesteri hivatal hatósági osztályának vezetője.

Csataszögön közel két éve szereltek térfigyelő kamerát a könyvtárat, illetve az orvosi rendelőt is magában foglaló önkormányzati hivatal épületére. A kamerarendszer pedig azóta be is váltotta a hozzá fűzött reményeket.

Sokan panaszkodnak viszont a települést átszelő közúton száguldozókra, ezért erre a területre is igényeltek kamerákat a rendőrségtől.

Oravecz Zsuzsanna Éva polgármestertől megtudtuk, várhatóan még ősszel kilenc kamerát telepítenek az utcákba, az általuk továbbított képet a nagykörűi körzeti megbízott irodájában fogják figyelni.

Közel száz berendezés figyeli a köztereket Szolnokon A megyeszékhelyre 2007-től kezdtek térfigyelő kamerákat telepíteni. – A jelenlegi rendszer kiépítésének kezdetétől több mint százmillió forintot költött önkormányzatunk a bővítésre, részben pályázati, nagyrészt saját forrásból – tájékoztatta hírportálunkat Szabó Zoltán, a Közterület-felügyelet vezetője. Hozzátette, a rendszer fenntartására évente 25-30 millió forintot fordítanak. – Minden esetben ki kell kérni a rendőrség véleményét, és a pályázati forrásból kiépített rendszer elemeinek meg kell felelnie a Belügyminisztérium előírásainak. Fontos szempont az önkormányzati vagyon és környezet védelme. Saját forrásból kiépített rendszer esetében is nagyon fontos kritérium, hogy a kevesebb néha több elvét kövessük. Inkább kevesebb, de jobb minőségű kamerát és egyéb eszközt használjunk fel, mivel a rendszernek nemcsak a bűnmegelőzési, hanem a bűnfelderítési szempontjait is figyelembe kell venni. – Kamerát kihelyezni közterületre csak önkormányzati döntés és a rendőrségi törvény értelmében lehet, úgy, hogy annak kiépítése, használata megfeleljen az új adatvédelmi jogszabályoknak – mondta a telepítés feltételeiről a szakember.

