Újra várják a látogatókat megyeszerte az idősek otthonaiban

A koronavírus-járvány miatt megváltozott az élet az idősek bentlakásos otthonaiban is. Az ellátottak nehezen élik meg ezt az időszakot, mert már hónapok óta nem találkozhatnak személyesen családtagjaikkal. A telefon és az online tér ad lehetőséget a kapcsolattartásra. A látogatási tilalom részleges feloldásával, szigorú megkötésekkel újra látogathatók az intézmények.

A járványveszély miatt a térség idősek otthonaiban fokozottabban figyeltek a gondozottak testi, lelki egészségére. A rendkívüli helyzet átalakította az intézmények mindennapjait. A jászladányi Ozoróczky Mária Szociális Központ idősek otthonának két telephelyén 131 férőhelyen jelenleg összesen 124 ellátottról gondoskodnak. Az intézmény munkatársai a járványügyi előírások betartásával igyekeznek elviselhetőbbé, élhetőbbé tenni ezt a nehéz időszakot.

– Nincsenek nagyrendezvényeink. Kiscsoportos foglalkozásokat tartunk a szobákban és most már az udvaron is. A hozzátartozók telefonon, interneten keresztül tartják a kapcsolatot szeretteikkel. Laptopokat is vásároltunk, így lakóink nemcsak beszélgetni tudnak családtagjaikkal, hanem a képernyőn keresztül látják is egymást. Megható volt, amikor az intézmény rácsos, zárt kapujához érkeztek a látogatók, hogy csak néhány perce láthassák a hozzátartozókat – mondta Müllerné Braun Erika, az Ozoróczky Mária Szociális Központ vezetője.

Hozzátette, a dolgozók és a lakók kapcsolata átértékelődött, a munkatársak ugyanis hozzátartozóvá, kapaszkodóvá váltak. Az otthon munkatársai az idősek bevonásával több kreatív ötlettel lepték meg a családtagokat. Anyák napjára például a lakók fényképes szeretetüzeneteivel újságot készítettek és videót állítottak össze, amit a világhálón tettek közzé.

A jászfényszarui idősek otthonában is még több figyelmet fordítottak a szépkorúakra a rendkívüli időszakban. Az intézmény közösségi oldalán rendszeresen beszámolnak a lakók hétköznapjairól. Az elmúlt hetekben számtalan programot biztosítottak nekik, a gondozók segítségével bográcsban slambucot készítettek az udvaron, palacsintát sütöttek, kézműves-foglalkozásokat tartottak és virágosítottak.

– Mindennap igyekeztünk olyan elfoglaltságot szervezni, hogy az időseknek kevesebb idejük legyen azon töprengeni, hogy nem mehetnek ki, nem jöhetnek látogatók. Azt tapasztaljuk, hogy már egyre türelmetlenebbek, nehezen viselik a korlátozásokat. Az internetes, telefonos kapcsolattartás nem pótolja a személyes találkozást. Ezért a minap örömmel olvastuk a tájékoztatást a látogatási tilalom részleges feloldásáról – tájékoztatott Kiss Jánosné, a gondozási központ vezetője.