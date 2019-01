Minden évszaknak megvannak a maga tipikus ételei, melyek zömének nélkülözhetetlen hozzávalói a zöldségek és a gyümölcsök.

Közhely talán, mégsem lehet elégszer hangoztatni, hogy sokszor egészségünk zálogát is ezekben a táplálékokban kereshetjük. Ugyanakkor a visszajelzésekből ítélve kevesebben lettünk, akik állandóan fogyasztják környezetünkben a lédús csemegéket.

Ennek persze számos oka lehet, s egészen biztosan a téli holtszezon is ezek közé sorolható. Magunk körül azonban azt is megtapasztalhatjuk, hogy többünknél egyre nagyobb hangsúly helyeződik a tudatos táplálkozásra, az egészséges életmódra.

Nagyobb, kisközösségi színtereken is elindult valami, például Újszilváson is. Itt olyan program kezdődött el, mely hosszú távon szolgálhatja a falu gyümölcsellátását.

Az önkormányzat által gyümölcsösként hasznosított zártkertes övezetek ugyanis számos hasznot hajthatnak a jövőben. Az egyik legfőbb, hogy a konyhai étkeztetésben a helyszínen megtermelt gyümölcs kerülhet az iskolások és az óvodások asztalára.

Ez egyrészt sokkal olcsóbb megoldás lehet, mintha az étkeztetést máshonnan beszerzett csemegékkel valósítaná meg a település.

Másrészt pedig a helyben termesztett növényeknél mindenki számára közismert a gyümölcs eredete.

Amellett, hogy az ilyen kezdeményezések erősítik az adott község kertkultúráját, hozzájárulhatnak egy település gyümölcsfogyasztásának növeléséhez is. Ez pedig egy olyan vidéken, mint amilyen a Jászkunság is, akár követendő példa is lehet.