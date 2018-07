Romantikára és borzongásra vágynak a szolnokiak

Vajon milyen könyveket választanak az olvasók a nyáron? Műfajban, témában van-e különbség a téli olvasmányokhoz képest? Nos, a Verseghy könyvtárban a vakáció hónapjaiban nagyon népszerűek a romantikus könyvek. De a krimiket is keresik, úgy tűnik, Agatha Christie történetei megunhatatlan olvasmányok.

Fiatal, barna hajú lány forgatja Agatha Christie egyik klasszikusát a megyei könyvtár polcainál, kifejezetten krimit keres, utazáshoz készül. Példája általános? Vajon milyen könyveket választanak az olvasók ebben az időszakban, és a műfajban, témában van-e különbség a téli olvasmányokhoz képest.

– Az ifjúsági irodalomtól kezdve a krimiken keresztül a romantikus és történelmi regényekig mindent szeretek – sorolja a tizennyolc éves Kollár Dorottya, aki reményei szerint az ELTE jogi karán folytatja tovább tanulmányait. Igazi könyvmoly, táskájában legalább egy kötet folyton ott lapul.

– Bár mindig olvasok valamit, nyáron jóval többet, hiszen év közben tanulnom kell. A téli szünet ez alól kivétel, akkor van rá időm. Nyáron viszont előfordul, hogy akár egy egész napon át falom a könyveket.

– Ha utazom, minimum egynek a táskámban kell lennie, de ha nagyon vastag a könyv, az E-könyvet, vagyis táblagépre vagy telefonra letölthető verzióját választom. Nyaralni pedig csak úgy megyek, hogy több könyvet teszek be, plusz még e-könyvet is, hogy biztosan ne fogyjak ki az olvasnivalóból.

– Előfordult ugyanis, hogy csak kettőt vittem, és az nem volt elég, mert sokáig nyaraltunk. Kénytelen voltam elolvasni azt, amit a nővérem, majd amit az anyukám vitt, végül már telefonra töltöttem le olvasnivalót. Így lett meg az elegendő – meséli mosolyogva. Hozzáteszi, az, hogy mit választ, nem évszak, inkább hangulat kérdése.

– Nekem leginkább a fantasy a kedvencem és a romantikus történetek, de mostanában szívesen olvasok életvezetési könyveket is – meséli Horváth Andrea. A fiatal lány először az interneten néz utána, mit érdemes olvasni, majd az adott könyvet megkeresi itt, a könyvtárban.

– Az, hogy milyen gyorsan olvasok el egy könyvet, sok mindentől függ. Például van olyan időszak, amikor nagyon-nagyon sokat olvasok, de olyan is, amikor teljesen leállok. A háromszáz oldalasakat, ha érdekesek, olyan két-három nap alatt elolvasom.

– Ilyenkor, amikor eljön a vakáció ideje, külön készülünk nyári olvasmányajánlókkal – mutatja a kifejezetten erre a célra berendezett könyvespolcot Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros. A polcon jellemzően krimik, fantasyk és romantikus könyvek sorakoznak.

– Nagyon szeretik az olvasók ezt a külön polcot. Feljönnek a lépcsőn, és már rögtön ezek közül válogatnak, van, hogy be sem mennek a többi közé. Ilyenkor ugyanis kifejezetten kérik a könnyed témájú olvasnivalókat látogatóink.

Krisztina szerint az is jellemző nyaralás előtt, hogy több könyvet vesznek ki az olvasók, általában ötöt-tízet is kikölcsönöznek egyszerre. Fontos szempont a látogatóknak még az is, hogy ne legyenek túl vastagok az olvasmányok a nehéz csomagok miatt.

De szintén nagyon nagy igény, hogy a betűméret is megfelelő nagyságú legyen, főleg az idősebb korosztálynál.

– Nyáron főleg a romantikus és családregényeket keresik olvasóink, de nagyon viszik a krimiket is. Főleg a skandináv krimi az, ami a férfiak és a nők körében is nagyon elterjedt.

– A lényeg az, hogy izgalmas legyen a cselekmény, szóljon érzelmekről is, hogy valóban könnyed szórakozást jelentsen a nyári pihenőidő alatt – teszi hozzá a megyei könyvtár tájékoztató könyvtárosa.

Történelmet, hazai írókat is olvasnak

– A történelmi regényeket egyszerűen imádják ilyenkor nyáron! – mondja Vona-Gődér Krisztina, a Verseghy Ferenc Könyvtár könyvtárosa. – Most például Bán Mór Hunyadi-sorozatát nagyon viszik, valamint az arab témájú könyvek is nagyon kedveltek.

– Szeretik az olvasók magyar szerzőket, például Fábián Janka történelmi jellegű, női sorsokat bemutató könyveit is. A fiatalok körében pedig Lakatos Levente erotikával fűszerezett történetei a népszerűek.

– De klasszikusokat, például Szabó Magdát is előszeretettel kölcsönöznek. Ilyenkor nyáron robbanásszerűen megnő az érdeklődés az útikönyvek iránt is, főleg a környező országokról szeretnek elsősorban olvasni a látogatók – osztja meg tapasztalatait a szakember.

Hozzátette, télen inkább jellemző, hogy kortárs irodalmat vagy klasszikusokat visznek ki a látogatók, ez az a másik évszak, melyben megnő a könyvtár látogatottsága.