Változás előtt áll a gyermekpszichiátriai ellátás a Hetényiben

Szeged, Debrecen, Budapest. Ideáig kell jelenleg utazniuk azoknak a pszichés problémával küzdő gyermekeknek, akiknek állapota indokolttá teszi a kórházi bent tartózkodást. Ez a probléma is megszűnhet többek között azzal a nagyszabású fejlesztéssel, melynek munkálatai no­vemberben kezdődnek a Jász–Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza kórházban.

Fekvőbetegrészleg hiányában legalább húsz éve nem tudnak akut, veszélyez­tető állapotú pácienseket ellátni a Hetényiben működő gyermekpszichiátriai szakrendelésen, pedig az esetszám igen magas: tavaly összesen 1383 beteget és 8049 esetszámot regisztráltak a gondozóban.

– A leggyakrabban viselkedészavarokkal és szorongásos zavarokkal fordulnak hozzánk a szülők – tájékoztatta hírportálunkat dr. Pesti Zsuzsanna, a gyermekpszichiátriai szakrendelés megbízott gondozóvezető adjunktusa.

A szolnoki gyermekpszichiátrián kettőtől tizennyolc éves korig, nappali tagozatos tanulók esetében 25 éves korig foglalkoznak a gyermek- és ifjúságpszichiátria teljes skálájával. Két szakemberük az autizmus spektrumzavar diagnosztikájában is képzett. Jelenleg azonban, ha a gyermek állapota indokolja a kórházi beutalást, száz kilométeres körzetben nem tudják őket fekvőbeteg-intézményben elhelyezni.

A betegek egy része Budapestre, más részük Debrecenbe, és van, aki Szegedre kerül. Ezekben az esetekben is akár hónapokat kell várni hely- és szakorvoshiány miatt. Éppen ezért lesz hiánypótló az a fejlesztés, melynek munkálatai várhatóan novemberben kezdődnek el a Hetényi Géza kórházban. Közel 250 millió forintból nem csak a járóbeteg ellátás infrastruktúrája újul meg, de egy 14 ágyas gyermekpszichiátriai osztályt is megnyitnak.

– Több mint négyszáz autizmussal élő gyermeket és fiatalt is gondozunk. Ez elég nagy szám, hiszen országosan ismert ellátóközpont lettünk. Ha megnyílik az osztályunk, akkor nem kell visszajönni az érintetteknek a gondozó különböző részlegeire, hanem a gyermekeket egy pár napos megfigyelés alatt itt tudjuk tartani a szülővel együtt. A fekvőágyak között lesz két emelt biztonsági szintű szoba, és lesz nappali kórházi rész is, ahová terápiára jönnek, és részt vesznek a különböző foglakozásokon – mondta a fejlesztésről dr. Pesti Zsuzsanna. Hozzátette, mindehhez azonban megfelelő szakembergárdára is szükség van.

– Jelenleg két pszichiáter szakorvosunk és négy pszichológusunk van, ebből három már végzett klinikai szakpszichológus, egy pedig nemsokára az lesz. Két fejlesztőpedagógusunk dolgozik jelenleg, itt is szükség lesz bővítésre, és van egy családgondozó szociális munkásunk, aki a különböző intézményekkel tartja a kapcsolatot, iskolákkal, hivatalokkal és hatóságokkal, de szükséges a humánerőforrás-fejlesztés.

– Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk működni, plusz két szakorvosra mindenképpen szükségünk lesz. Jelenleg nincs még gyermek és ifjúság pszichiátriai szakápolói, szakasszisztensi képzés, de bízunk abban, hogy hamarosan el lehet kezdeni a célirányos képzést, hogy mire megnyitunk, legyen megfelelő ápolószemélyzet is – hangsúlyozta a részleg vezetője.

A szakemberek toborzása már elkezdődött, jelenleg is folyamatban van.

Felújítják a felnőttrészleget is

Építészeti felújítás, eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés vár a 408 ágyas felnőtt pszichiátriai osztályra is, mintegy 125 milliós uniós forrásból.

– A beruházással javul az ellátás minősége és infrastrukturális feltétele. Jelenleg öt szakorvos és két rezidens dolgozik az osztályon. Tekintettel arra, hogy az osztály ágyszáma nem változik, így a fejlesztés önmagában nem igényel humánerőforrás-fejlesztést. Természetesen ezen speciális beteganyag kezeléséhez elengedhetetlen profi szakembergárda foglalkoztatása, melybe nemcsak az orvosok tartoznak bele, hanem a szakképzett pszichológusok, foglalkoztatók és szakápolók is.

– Sajnos folyamatos a fluktuáció ezen a szakterületen is, ezért egy-egy szakorvosi, rezidensi, valamint foglalkoztatói és pszichológusi álláshirdetésünk jelenleg is folyamatban van – tájékoztatta hírportálunkat dr. Bene Ildikó, a kórház megbízott főigazgatója.