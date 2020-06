Visszavetette a szolnoki taxisok forgalmát a koronavírus

A járványhelyzet idején a megszokottnál mintegy kilencven százalékkal kevesebben utaztak taxival. A lazítások következtében is még gyenge forgalomról számoltak be a hírportálunk által megkérdezett sofőrök. A helyzet javulását az őszi, téli időszakra várják.

A járványhelyzet a taxisok forgalmát is megtizedelte. A sofőrök fele otthon maradt. Aki mégis dolgozott, maszkkal és fertőtlenítőszerekkel tartotta tisztán az autóját. Habár a lazítások hatására érezhető némi fellendülés, a hétköznapok utaslétszáma még mindig jelentősen elmarad a megszokottól.

– A tagdíjakból tartjuk fenn magunkat, a taxisaink fele nem dolgozott, nekik csak az összeg felét kellett befizetniük. Katás vállalkozóként a járulékfizetés alól is mentesültünk. A diszpécseriroda bérleti díját is csökkentették két hónapra, ezzel vészeltük át a tavaszi időszakot – mondta Tóth Sándor. A Hatnégyes Taxi ügyvezetője hozzátette: bár az utóbbi napok esőzéseiben több volt a fuvar, a nyártól sem vár semmi biztatót.

– A legmelegebb hónapokban egyébként is kisebb a forgalom, így, hogy rendezvények sem lesznek, elég kilátástalan a helyzet. Egyelőre hétköznap éjszaka diszpécser nélkül, telefonátirányítással dolgozunk, a harmincötből körülbelül huszonöten ülünk az autókba – emelte ki.

– A taxisok eddig sem nyolcórás műszakban dolgoztak, most még többet kell vállalniuk. Egyelőre el sem tudom képzelni, hogy visszaállunk-e valamikor a járvány előtti szintre – hangsúlyozta.

– Optimistábban állok hozzá, mint néhány kolléga. Ha a repülőtérre érkeznek már járatok, akkor az üzleti élet is elindulhat, ez egy–két héten belül kiderül. A céges megrendelésekkel a hétköznapok forgalma is javulhat – ezt már Dénes Attila mondta, aki magántaxisként dolgozik Szolnokon.

– A korlátozások közben kilencvenszázalékos visszaesést tapasztaltam, csak azért dolgoztam, hogy megnyugtassam magam, valamennyit keresek. Most tartunk körülbelül ötven százaléknál, főleg hétvégén, a hétköznap még mindig nagyon gyenge. A taxiszolgáltatás nagy szegmense a hétvégi rendezvények, most főleg abból van munka, hogy privát csoportokban ülnek össze az emberek. A nyár egyébként is holtszezon, a szokásos fesztiválok mentenék meg a helyzetet – részletezte. Szerinte a családok anyagi tartalékolása és a bizonytalanság jellemezte a tavaszi időszakot.

– Aki tehette, azért választotta a taxit, hogy ne kelljen tömegben utaznia – tette hozzá. Kifejtette: a járvány idején egy doboz maszkot is tartott az autójában, amiből az utasoknak is jutott, valamint naponta többször fertőtlenítette az autóját.

– Légfertőtlenítő eszközt is beszereztem, a külső és belső kilincseket, kárpitot is a szokottnál alaposabban takarítottam – utalt az óvintézkedésekre Dénes Attila, aki úgy véli, hogy decemberre minden a helyén lesz, és visszaáll a forgalom.