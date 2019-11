Megnyerte az amerikai Nemzeti Könyvdíjat Krasznahorkai László regénye

Az alkotás az idegen nyelvről angolra fordított művek kategóriájában nyerte el a rangos elismerést.

Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című regényének angol nyelvű kiadása nyerte el az amerikai Nemzeti Könyvdíjat az idegen nyelvről angolra fordított művek kategóriájában.

Krasznahorkai László könyvét Ottilie Mulzet fordította angolra. A regény Baron Wenckheim’s Homecoming címmel jelent meg Amerikában.

A szerdai New York-i díjátadón Susan Choi Trust Exercise című regénye kapta a fikciós kategória díját, Sarah M. Broom The Yellow House című kötetét jutalmazták a nem fikciós kategóriában, az ifjúsági könyvek mezőnyében pedig Martin W. Sandler 1919 The Year That Changed America című könyve nyert. A költészeti kategória díját Arthur Sze Sight Lines című kötetének ítélték oda.

A vacsorával egybekötött díjátadó gálán minden győztes 10 ezer dolláros (3 millió forint) jutalmat kapott.

A kategóriák döntőseit írókból, kritikusokból, könyvkereskedőkből és az irodalmi élet más fontos szereplőiből álló zsűri válogatta ki. A Nemzeti Könyvdíjra a kiadók több mint 1700 könyvvel pályáztak.

Krasznahorkai László a díj átvételekor köszönetet mondott amerikai kiadójának, olvasóinak és fordítójának, Ottilie Mulzetnek is.

„Hatalmas öröm, hogy a fordítóinkon keresztül mi is átléphetjük ezeket a nehéz határokat, mi is itthon lehetünk az Egyesült Államokban”

– fogalmazott Krasznahorkai László.

Az estén életműdíjjal tüntették ki Oren Teichert, az Amerikai Könyvkereskedők Szövetségének vezetőjét, és Edmund White-ot, a meleg irodalom úttörőjét.

Az évente több kategóriában kiosztott National Book Awardot a második legjelentősebb irodalmi elismerésként tartják számon a Pulitzer-díj után az Egyesült Államokban.

A Nemzeti Könyv Alapítvány fikciós, nem fikciós, költészeti, ifjúsági és – több évtized után tavaly óta ismét – idegen nyelvről fordított kategóriában hirdet győztest a szakmai testületek véleménye alapján.

Borítókép: Krasznahorkai László