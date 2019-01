Életre kelt a Star Wars a RepTárban

Életre kelt a világ filmtörténetének egyik nagy klasszikusa. Vagy legalábbis ilyen érzése támadhatott mindenkinek, aki ellátogatott a minap a szolnoki RepTárba. Ahol bárki könnyen összefuthatott a birodalmi rohamosztagosokkal, a felkelők katonáival éppúgy, mint magával Darth Vaderrel.

Egy olyan programot szerveztek nemrég a RepTárban, ami valamennyi Star Wars-rajongónak különleges élményt nyújthatott. Aznap ugyanis minden a legendás történetről szólt a RepTárban! A szervezők különleges programokkal készültek. Star Wars-kiállítással, filmvetítéssel, interaktív foglalkozásokkal, „lézerkardharccal” és sok-sok érdekességgel várták a látogatókat.

Láthatóak voltak a Csillagok háborúja szereplői, akikkel akár fotó is készíthető volt. Odarepült az Ezeréves Sólyom, R2-D2, C-3PO, több vadászgép és csillagromboló is. Sőt, aki kedvet érzett hozzá, akár a lézerkardot is kipróbálhatta, éppúgy, ahogyan az igazi jedik küzdöttek vele a legendás történet számtalan jelenetében.

Igaz, itt nem volt olyan kiélezett a helyzet, mint a sorozat epizódjainak nagy csatáiban. Sőt, barátságos légkör uralkodott a felbukkanó szereplők között. Mindenki szelfizhetett akár egyszerre is birodalmi rohamosztagossal és lázadó katonával is. De legalábbis örök életre szóló emlékként készíttethetett magáról pár képet.

Az Erő sötét oldalának képviselőjeként Darth Vader sem hiányozhatott a rendezvényről. Minden bizonnyal nagyon emlékezetessé téve a téli szünetnek ezt a napját az eseményre ellátogató gyerekek számára.

