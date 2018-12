Két koncerten is fellépett Angliában a tiszajenői kórus

A Lieto Énekegyüttes, a szegedi székhelyű Lieto Alapfokú Művészeti Iskola kórusa immár 15 éve működik a tiszajenői Szent István Római Katolikus Általános Iskolában. Nem is akármilyen eredménnyel. Legutóbb Angliában vendégszerepeltek, ahol két, telt házas koncertjükkel arattak szép sikert.

Az együttes vezetője, Skorkáné Homoki Henriette a kezdetektől építette fel az iskola népi ének tanszakát, amellyel először népzenei megmérettetéseken ért el sikereket. A kórus 2013 óta rendszeresen együtt szerepel az alapfokú művészeti iskola igazgatójával, Kuzma Levente orgonaművésszel.

Felléptek már közösen többek között a váci székesegyházban és az egri bazilikában, repertoárjukon a magyar egyházi énekek és autentikus népdalok orgonaimprovizációval szólalnak meg.

A kórus idén november 15. és 19. között az Egyesült Királyságban, Londonban vendégszerepelt: a londoni anglikán érsekség és az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesületének meghívására két nagy sikerű hangversenyt adott elő. Az első telt házas koncertre a történelmi St. Andrew’s Kingsbury templom falai között kerülhetett sor.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A hangverseny Kuzma Levente orgonaművész játékával indult, aki J. S. Bach és Liszt Ferenc műveit játszotta. A kórus előadását az Itt jelen vagyon kezdetű himnusz dallama vezette be, melyet a moldvai archaikus ének, a Magyarok madara követett. A kórusművek között csendültek fel a szólóénekek, Pásztor Noémi, Juhász Renáta és Polgár Ditta előadásában.

– Csodálatos énekhangjuk, érzékeny dallamformálásuk mellett érett drámaiságuk korukat meghazudtolóan nyilvánult meg a fantasztikus akusztikájú templomban – számolt be a fellépésekről Kuzma Levente. – A szárnyalóan erőteljes hangzású záróéneket, a Mária országát az angol közönség szűnni nem akaró tapsa jutalmazta.

A nagyszabású második hangversenynek a zsúfolásig megtelt Szent István Ház adott otthont, ami nemcsak a londoni magyar közösség fontos találkozóhelye, hanem templomként is szolgál. A vasárnapi koncert első felében orgonamuzsika és egyházi énekek, majd a második felében tradicionális magyar népzene csendült fel. A szólóénekesek, Bozsik Dóra és Dubecz Vivien szívhez szóló előadását meghatódottan fogadta a magyar közönség, majd a fergeteges záró kórusszám után állva ünnepelte az énekegyüttest.

Külföldön és itthon is fellépnek

– A londoni utazás és a fellépések hatalmas élményt jelentettek a fiataloknak, hiszen amellett, hogy világot láttak és tudásukat angol közönségnek is bemutathatták, számos meghívást kaptak külföldi koncertekre, fesztiválokra – árulta el Kuzma Levente. A húsz kórustag zöme általános iskolás, viszont többen visszajárnak a középiskolából is. Most Londonban tizenöten voltak. A Lieto Énekegyüttes következő koncertje december 21-én, a tiszajenői Szent László-templomban lesz hallható.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS