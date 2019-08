Rajzokban is emléket állít a kun ősöknek

Kecse Somogur Andrással a közös érdeklődés hozott össze bennünket. Miután mindkettőnket vonz a Kunság és a kunok története, több alkalommal cseréltünk eszmét erről a témáról. Ekkor láttam az elődökről készült szép rajzait is, melyekből Elődeink címmel csütörtökön nyílik Túrkevén kiállítás.

– A Somogur régi kun név. Mi ösztönözte, hogy vele is hitet tegyen az elődök mellett?

– Mivel kun származású vagyok, ezt szerettem volna kifejezni a névválasztással is. Kötöny, latinosan Kuthen kánról sokan tudják, hogy az ő vezetésével jöttek be IV. Béla király idején a kunok hazánkba, ellenben Somogur neve kevésbé ismert.

– Somogur vagy Szamogur Kötöny kán testvére volt. Ahogy elkezdtem utánajárni a kunok történelmének, két tanulmányban is ráakadtam e névre. Megtetszett, és így tettem hozzá a Facebookon a nevemhez. Ebben az is ösztönzött, hogy ez a szép nemes kun név ne menjen feledésbe. Ha már másképp nem is, de legalább így népszerűsítsem.

– Mikor és hogyan kezdett tudatosan foglalkozni a Kunság történetével?

– Öt-hat éve érdeklődöm a családnevem története, eredete iránt. Mivel a Kecse kun családnév, elkezdtem tudatosan foglalkozni a kunokkal, s ahogy egyre jobban belemélyedtem a róluk, rólunk szóló ismeretekbe, egyre jobban érdekeltek a különböző, az ehhez a kutatáshoz elengedhetetlen tudományágak, mint például a történet, a néprajz, vagy éppen a régészet és társai.

– Sokakat vonz ma nálunk az őstörténet. Önről egy néprajzkutató mondta, hogy tiszteletre méltó alázattal közelít a témához. Kit tekint tanítómesterének ezen a területen?

– Elsőként a már nem élőket említeném. Mándoky Kongur Istvánt, Györffy Istvánt, Németh Gyulát. Utána következnek a jelenlegi kutatók, a hál’ Istennek ma is jó egészségnek örvendő Bartha Júlia, Baski Imre, Zetényi Csukás Ferenc. Egyébként ő nyitja meg a kiállításomat is. A hagyományőrzők közül pedig Táborosi Pétert, Nagy Lászlót és Vass Gergőt említeném.

– Rajzain nagy biztonsággal jeleníti meg alakjait. Honnan sajátította el különleges grafikai ismereteit, s milyen forrásokból vette az ábrázolt modelljeit?

– Grafikai készségemet örökölhettem, a mesterségbeli ismeretekben pedig magamat képeztem, nem jártam hivatalos képzésre. A rengeteg gyakorlás volt ebben a segítőm. A modelljeimet pedig többnyire könyvekből, vagy az interneten, lehetőleg hiteles források közt tallózva keresem. Az ott talált előképeket fogalmazom át a saját látásmódom szerint.

– Mi a további célkitűzése a kun hagyományőrzéssel?

– A további célom, hogy a magam eszközeivel adjak át valamit az utókornak az általam fontosnak tartott területek ismeretanyagából. Ezzel egyébként arra a fontos körülményre is szeretném felhívni a figyelmet, hogy milyen, más módon is lehet hagyományt megélni, illetve ápolni.