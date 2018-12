Vasárnap Szolnokon koncertezik a Csík zenekar

„Ha valami elkezd gyökeret ereszteni, megerősödik, és jól gondozzák, akkor egy szép fává, virággá, termést hozó növénnyé válik, amely mindenkinek a kedvére szolgál” – így jellemzi az elmúlt három évtizedet Csík János, a Csík Zenekar alapítója. Az indulásakor autentikus, ma már leginkább sajátos feldolgozásokat játszó együttest Szolnok megyéhez, a Tisza Táncegyütteshez is szép emlékek fűzik. Hétvégén a megyeszékhelyen adnak nagyszabású, jubileumi koncertet.

– A kilencvenes évek elején gyakran dolgoztunk a Tisza Táncegyüttessel, többek között különböző fesztiválokon, televíziós felvételeken szerepeltünk együtt. Kedves emlékek ezek. Barátságok alakultak ki, a táncosok és a zenekar tagjai gyakran összejártak – nosztalgiával gondol vissza szolnoki emlékeire Csík János, a Csík Zenekar vezetője.

A zenészek hamarosan újra ellátogatnak a megyeszékhelyre, vasárnap ugyanis koncertet adnak a városi sportcsarnokban, az együttes megalapításának harmincadik évfordulója alkalmából. 1988-ban alakultak Kecskeméten, sokáig kizárólag autentikus muzsikát játszottak, időközben a zenekar tagjai is lassan kicserélődtek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kétezres évek első felében A kor falára című lemezükön jelent meg egy addig szokatlan feldolgozás, ahol erdélyi táncot ötvöztek swinggel. 2005-től kezdtek el együtt dolgozni a Kispál és a Borzzal, így kerültek kapcsolatba az alternatív rockkal, a dalokat sajátos hangzásvilágukba dolgozták át.

– Nem azt érzetük, hogy nagyon nagy szükség lenne erre a változásra, inkább az volt mögötte, hogy nagyon sokat utaztunk koncertekre, fesztiválokra itthon és külföldön is. Láttuk, hogy milyen nagy élményt adnak az embereknek a népdalok, és a népzene megélése. Magyarul énekelni, táncolni, táncházakban összetalálkozni, szerelmessé válni, vagy éppen bánatosnak lenni.

– Azt szerettük volna, hogy ezt az igazán szép dolgot, ezt a „magyarul élni tudást” minél többeknek át tudjuk adni, ennek kerestük meg a módját – mondja a stílusváltásról Csík János, aki szerint főként ezeknek a feldolgozásoknak, és a kitartó munkának köszönheti a zenekar máig töretlen sikerét.

1991-ben elnyerték a Népművészet Ifjú Mestere címet, a IV. Bonyhádi Népzenei Fesztivál Fődíját, és ugyanitt a Magyar Rádió Különdíját is. 1992-ben megkapták a Kiváló Művészeti Együttes díjat. A Sydneyben rendezett 2000. évi nyári olimpiai játékok kulturális rendezvényein több más neves előadóművésszel együtt képviselték hazánkat, és a magyar népzenét. 2009-ben Magyar Örökség díjjal, 2010-ben Prima Primissima, 2013-ban pedig Kossuth-díjjal jutalmazták az együttest. Munkássága elismeréseképpen 2010- ben Csík Jánost kitüntették a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel.

– Voltak minden időszakban szép sikerek, melyek szinte egymásba fonódtak. Ha valami elkezd gyökeret ereszteni, megerősödik, és ha jól gondozzák, akkor egy szép fává, virággá, termést hozó növénnyé válik, amely mindenkinek a kedvére szolgál. Ezen viszont dolgozni kell, ápolgatni kell, az sem baj, ha „jó az időjárás”, vagyis történelmi, politikai és gazdasági szempontból jó a környezet. Az eltelt harminc év alatt volt ilyen is és amolyan is, de éppen ez az izgalmas benne, így az igazán nagy dolog, hogy ennek ellenére még mindig működik ez a zenekar. Hogy meddig csinálja az ember? Az erőtől, az egészségtől, a gondolatoktól függ. Hogy tudunk-e újat teremteni, lesz-e kinek muzsikálni, vagyis hogy az embereknek tetszik-e, amit csinálunk. Mert ez a legfontosabb inspiráció, ha hívják, keresik az embert, és dolgozni tud – vélekedik a muzsikus.

A jubileumot ünneplik

A zenekar nagyszabású koncertsorozattal ünnepli megalakulásának harmincadik évfordulóját. Szolnokon december 9-én, vasárnap este hét órától lépnek fel a Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban.

– Remélem, hogy maguk a meghívott vendégeink is egyfajta meglepetést okoznak majd, hiszen Grecsó Krisztián író-költő barátunk is itt lesz. Néhány részletet mond majd el az írásaiból, melyek passzolnak a koncert tematikájához. Zenész vendégünk is lesz, Karácsony János – James, az LGT zenekar volt gitárosa. A koncert nem kifejezetten arról fog szólni, hogy mit játszottunk mondjuk tíz-húsz éve, vagy éppen tegnapelőtt, hanem melyek azok a kedves dalok, amelyeket ma is szeretnek, régen is szerettek, vagyis egy kellemes, szórakoztató estet szeretnénk megosztani a közönséggel – mondja a vasárnapi koncertről Csík János, a Csík Zenekar alapítója.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS