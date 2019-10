Több magyar előadó is fellép a 27. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon

Játszik még a Midnight Buzz brassói együttes, valamint a Balázs Elemér Group is.

Több koncertet is adnak a marosvásárhelyi 27. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon, többek között Hobó és Harcsa Veronika lép a közönség elé – közölték csütörtökön a szervezők.

A rövidfilmek és a játékfilmek mellett különleges koncertekkel várja közönségét Románia legrégibb filmes seregszemléje, amely november 6-a és 10-e között zajlik a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

A koncertek sorozatát a fesztivál előestéjén a CentriFUGA Kortárs Zenei Műhely előadása nyitja. A csoport céljai között elsősorban az új magyar zenei élet gondozása, valamint a fiatal és rangidős zeneszerzők, alkotók, előadók összehozása szerepel.

Az Alter-Native szinte évente visszatérő, régi jó barátjának számító Földes László Hobo két koncertet ad. Előbb a Woodstock című produkcióját láthatja és hallhatja a közönség, ennek célja magyar nyelven visszaadni a hatvanas évek érzéseit, gondolatait és zenéjét, amelyek elindították útján a művészt. Hobo Marosvásárhelyen a Viharban születtem című előadásával is színpadra lép, mindkét koncertet először hallhatja az erdélyi közönség.

Koncertet ad Harcsa Veronika énekesnő is, aki legújabb partnerével, az oroszországi születésű, Junior Prima díjas hárfaművész Razvaljajeva Anasztáziával lép színpadra.

A fesztiválon lesz mozikoncert is CSOMA – Opera Cinematique címmel, amely Szemző Tibor narrátor, Kéringer László énekes és Gőz László basszustrombitás előadásában Kőrösi Csoma Sándornak állít emléket, aki 200 éve indult el Székelyföldről a magyarok eredetének felkutatására.

A fesztiválon fellép még a Midnight Buzz brassói együttes, valamint a Balázs Elemér Group is.

A seregszemlén felolvasószínházi előadás is lesz, amelyen Szabó Róbert Csaba Agamemnón kutyája című drámáját mutatják be Pálffy Tiborral a főszerepben. A közönség táncszínházi előadást is megtekinthet, a Macaveiu Blanka rendezte Farídát.

A szervezők korábban közölték, hogy a fesztivál versenyprogramjába negyvenkilenc kisfilmet válogattak be 1100 rövidfilm közül, amelyek 74 országból érkeztek.

A rövidfilmek mellett a 2018-as és 2019-as esztendő legsikeresebb román és magyar játékfilmjeit is megtekintheti a közönség.