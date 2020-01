A Jászberény VT tévés meccsel indítja az esztendőt

Közel egy hónap szünet után folytatódik a női röplabda Extraliga a Jászberény VT számára, amely csütörtök este fél héttől (tv: M4 Sport) az éllovas Kaposvárt fogadja otthonában.

A berényi csapat már január 2-án nekilátott az idei edzésmunkának, hiszen tudták, hogy nincs sok idő a pihenésre. Az azóta eltelt egy hét alatt két felkészülési mérkőzést is lejátszottak, hogy felpörögjenek az előttük álló bajnokira. Előbb szombaton a liga negyedik helyezettje, a Békéscsaba otthonában szenvedtek 3:1-es vereséget, majd hétfőn az ötödik helyen álló UTE vendégei voltak, ahol ismét a hazai gárda győzött, ezúttal 3:2-re.

A Jászberény edzője, Makai Péter így értékelt a találkozó után:

– Ez a mérkőzés is jól szolgálta a Kaposvár elleni felkészülésünket. Hellyel-közzel elégedett voltam, de a végére belefáradtunk a mérkőzésbe, az ötödik szettet már nem kellett volna lejátszanunk. Többféle szerkezetet is kipróbáltunk, s amit elterveztem, azt tudtuk gyakorolni. Készülünk tovább a Kaposvár elleni találkozóra, még rá kell egy kicsit feküdnünk a védekezésre.

A védekezés javítására szükség is lesz, hiszen a Kaposvár bivalyerős az idén, nem véletlenül vezeti a bajnokságot. Vereséget mindössze egyszer szenvedtek az Extraligában, még október végén a Nyíregyházával szemben, ám azóta a kupacímvédőnek is visszavágtak. Makai Péter amúgy sem könnyű dolgát nehezíti, hogy Shafagat Alishanovára nem számíthat, mivel az azeri játékos hazája válogatottjával január 7. és 12. között olimpiai kvalifikációs tornán vesz részt, így a második számú feladóra, Mészáros Zsófiára komoly feladat hárulhat ma este.

Egyébként a berényi gárda az ősszel nem örvendett túl jó formának, ám az évet végül sikerült két győzelemmel zárniuk. Megverték a Haladást a bajnokságban, így visszaelőzték az MTK-t a tabellán, illetve legyőzték a Balatonfüredet a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján, e sikerrel pedig bejutottak a legjobb négy közé. Ezt a formát kellene átmenteni az új esztendőre is, mert bár az első négy hely egyikének elérése nem reális elvárás, legalább a hatodik pozíció megtartása fontos lenne, de egy jó tavasszal az ötödik hely is elcsíphető akár. Reméljük, az erőnléten nem fog múlni, de ezért is dolgoztak a holtidőben a jászberényi hölgyek.

– Továbbra is nagy hangsúlyt kap az edzéstervünkben a komoly fizikális terhelés, de hosszú távon remélem, ez szolgálja majd a javunkat. Edzésről edzésre készülünk a Kaposvár ellen, megvan mindenkinek a feladata, megvan, kinek mire kell figyelnie, már csak sikeresen alkalmaznunk kell a megbeszélteket – nyilatkozta a klub honlapjának Tóth Eszter, a Jászberény csapatkapitánya.