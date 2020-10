A négy perces kiállítás alaposan felpaprikázta a szolnoki csapatot

Elvette az UVSE veretlenségét a Szolnoki Dózsa vízilabda csapata, amely hat góllal győzte le fővárosi vetélytársát a Vízilabda Arénában.

Bencz Rolf a vendégeknek szerezte meg a vezetést, Jansik Dávid azonban hamar egyenlített. Jó volt a meccs, a Dózsa rendre egy két góllal előrébb járt, mint a fővárosiak, akik nem hagyták magukat, rendre felzárkóztak. A nagyszünetre 5–3-as hazai vezetésnél úsztak a medence széléhez a csapatok.

A fordulást követően a szolnoki kapu előtt Szentesi Ádám és Radomir Drasovics harcolt a labdáért. Amiért Szentesi cserés, míg Drasovics óriási meglepetésre végleg csere nélküli, négy perces kiállítást kapott. Forrtak is az indulatok, közben Vigvári Vince ötméteresével 5–4-re szépített az UVSE. Egy biztos a négy percig emberhátrányban játszó Dózsa alaposan felpörgött, mindezt bizonyítva Angyal Dániel és Dusko Pijetlovics után Konarik Ákos is gólt lőtt, míg vendégoldalon csak Vigvári talált be előnyből, 8–5.

Innentől csak a különbség volt a kérdés, ami tovább nőtt a harmadik negyed utolsó percében Szeghalmi Zsombor találatával már 11–6-ra vezetett a szolnoki együttes. A záró felvonásban sem változott a játék képe, csak a felek közötti távolság gyarapodott egy találattal, 14–8.

– A négyperces kiállítás alaposan felpaprikázta a hazai csapatot, amely azt követően jól játszott. Ez az első vereségünk, nem kaptunk ki nagyon, végül is kellemes edzőpartnere voltunk a kupadöntős szolnoki gárdának – mondta a lefújást követően Vincze Balázs, az UVSE edzője.

Zsivko Gocics pedig azt mondta: – Kemény mérkőzést játszottunk az UVSE-vel, de nem volt benne a meccsben az a négyperces kiállítás, amit Radomir Drasovics kapott. A történtek után viszont pörgősebben és jobban vízilabdáztunk, mint előtte.

A Gocics edző által is emlegetett kiállítás, két meccses eltiltást jelenthet Radomir Drasovics számára. Mindenesetre a négy meccs után hibátlanul álló szolnoki csapat szerdán 19.30-kor a BVSC, majd szombaton 16.45-kor az OSC legénységét fogadja a Vízilabda Arénában.

SZOLNOKI DÓZSA–UVSE-HUNGUEST HOTELS 14–8 (3–2, 2–1, 6–3, 3–2)

Vízilabda Aréna, 200 néző. V: Vogel G., Homonnai

SZOLNOK: BÁNYAI – Nagy Á., Drasovics, D. PIJETLOVICS 2, JANSIK D. 3, ANGYAL 3, F. Filipovics 2. Csere: Dőry, Schmölcz, Kovács G. 1, Konarik 2, Teleki, Szeghalmi 1. Edző: Zsivko Gocics

UVSE: Bisztritsányi – Szieben, BENCZ 2, Kardos A., Szentesi, VIGVÁRI V. 4, Hegedűs Cs. Csere: Prágay (kapus), Eppel, Molnár E., Seeler, Belényesi, Aranyi M. 1, Vámosi 1. Edző: Vincze Balázs

Gól – emberelőnyből: 15/6, ill. 13/3

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/2

Kipontozódott: Szieben (25. p.), Angyal (31. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Szentesi (17. p.)

Kiállítva (végleg, brutalitásért): Drasovics (17. p.)