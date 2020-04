A sportvilágot sem kíméli a járvány

Gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy ne halasztanának el a koronavírus-járvány miatt valamilyen sporteseményt hazánkban vagy a nagyvilágban. Összeszedtük az elmúlt napok legjelentősebb híreit, melyek a versenyek eltolásáról szólnak.

Kezdenénk a legfontosabbal, csakhogy elég nehéz kiválasztani egyet a nagy viadalok közül. Talán nem lövünk mellé, ha a legnagyobb és leghíresebb országúti kerékpáros körversennyel, a Tour de France-szal indítjuk a sort. A nemzetközi szövetség (UCI) szerdai közlése szerint augusztus 29. és szeptember 20. között rendezik meg az eredetileg június 27. és július 19. közöttre kiírt viadalt – a halasztás hétfőn vált szinte biztossá, miután Emmanuel Macron francia államfő július közepéig kitolta a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás időpontját.

A Tourt mindenképp meg szeretnék rendezni idén, mivel több csapat is jelezte, hogy lehúzhatják a rolót, ha 2020-ban elmarad a körverseny. Emmanuel Macron elnök döntése más sportágat is érint, ugyanis a tiltás miatt valószínűleg a június 28-ra tervezett Formula–1-es Francia Nagydíjat is el kell halasztani. Az idei F1-es évad így a július eleji osztrák futammal kezdődhetne el, amire jelen állás szerint van is esély, de akkor is csak zárt kapuk mögött.

A vívók minszki Európa-bajnokságát is eltolták, amelyet június 16. és 21. között rendeztek volna meg. A kontinenstorna esetében a későbbi időpontot még nem közölte a nemzetközi szövetség (FIE). A súlyemelőknél sincs meg a konkrét dátum, csak az, hogy októberben tarthatják meg a moszkvai Eb-t. A viadal eredetileg április 4. és 12. között lett volna, de már márciusban elhalasztották az Európa-bajnokságot június 13. és 21. közé, azonban ez az időpont is korainak bizonyult, így az őszi rendezés lehet a megoldás Makszim Agapitov, az orosz sportági szövetség elnöke szerint.

Ugyan a férfikosárlabda-Európa-bajnokság csak jövőre lett volna esedékes, azonban az olimpia elhalasztása miatt új időpontot kellett keresni a kontinensviadalnak, amelyet így 2022. szeptember 1. és 18. között rendeznek meg. A német–cseh–olasz–grúz közös rendezésű torna részvételére a magyar válogatott is jó eséllyel pályázik, miután Szlovénia és Ukrajna legyőzésével kezdte az Eb-selejtezőket februárban.

A Nemzetközi Evezős Szövetség (FISA) viszont nem a halasztás mellett döntött, hanem egyenesen törölte – külön kihangsúlyozva, hogy később sem rendezik meg – a világbajnokságot, amire augusztusban került volna sor a szlovéniai Bledben. A poznani Eb idei megrendezésére még van esély, mert ugyan a június 5–7-i időpontot már feladták a szervezők, ám továbbra is keresik az új, szeptemberi vagy októberi dátumot, de csakis akkor, ha biztonságosan meg lehet tartani a kontinensviadalt.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) úgy döntött, hogy idén az augusztus 8–9-i hétvégét teszi szabaddá a nemzeti szövetségek számára, hogy megrendezzék országos bajnokságaikat. A magyar szövetség pedig ki is adta módosított versenynaptárát, amelyben ezt az időpontot jelölte meg az ob számára. A MASZ továbbá közzétette, hogy az utánpótlás- és juniorkorú atléták számára egy héttel később, míg az ifjúsági versenyzők számára két héttel később rendeznek ob-t, a csapatbajnokság döntőjére pedig szeptember 5–6-án kerülhet sor, amely ezúttal csupán egyfordulós lesz. A sok halasztás közepette a párizsi Európa-bajnokság még kitart, amelyet úgy tűnik, az eredeti időpontban, augusztus 25–30. között rendeznek meg, így a szintteljesítési határideje továbbra is augusztus 16-a.

Megyeszékhelyünkön is számos sportesemény elmarad

Ismét a szolnoki Kossuth térről rajtolt volna el sok-sok futó, azonban a május 24-re meghirdetett III. Pizza Sprint Félmaraton és Élményfutást sem lehet megrendezni a koronavírus-járvány miatt. A rendezvénynek kihirdették az új időpontját, a futás szerelmesei 2021. május 16-án vághatnak neki az általuk választott távnak.

A 29. COOP Májusfa Futás szintén nem kivétel, a nagy hagyománnyal rendelkező eseményt április 22-én tartottak volna meg. Így járt a Május 1. Kispályás Labdarúgó Kupa is, amit a majális keretében, a Tiszaligetben rendezett volna meg a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Egyébiránt a szervezet közölte, hogy rendezvényei előreláthatóan augusztus 20-ig elmaradnak.