Csapataink megfelelnek a másod- és harmadosztály követelményeinek

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közzétette, hogy mely klubok kapták meg a következő szezonbeli induláshoz szükséges engedélyt az első három bajnoki osztályban. Megyebeli csapatainknak egyaránt zöld utat adott a szövetség.

Élvonal

Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága pénteki ülésén bírálta el a kérelmeket. A jelenlegi élvonalbeli csapatok közül NB I.-es licencet kapott a Debrecen, a Diósgyőr, a Fehérvár, a Ferencváros, a Honvéd, a Mezőkövesd, a Paks, a Puskás Akadémia, a Kaposvár, a Kisvárda és az Újpest – utóbbi három gárdát leszámítva az együttesek nemzetközi licencet is kaptak, így tehát azok az egyletek, amelyeknek esélye van kiharcolni az indulást az európai kupaporondon, ehhez is megkapták az engedélyt.

Egyedül tehát a Zalaegerszeg nem felelt meg a követelményeknek. A zalaiak június 2-ig pótolhatják a hiányzó dokumentumokat, az Első­fokú Licencadó Bizottság pedig majd június 10-én ül ismét össze, és bírálja el a kérel­meket.

Másodosztály

Az MTK és a Budafok, amelyek az NB II.-ben az első két helyen zártak, így feljutnak a legmagasabb osztályba, egyaránt megkapták az élvonalbeli rajtengedélyt. Sőt, a kupában még érdekelt Hungária körútiak a nemzetközi porondon történő indulásra is alkalmasak a döntés értelmében.

A többi másodosztályú gárda közül csak a Haladásnak és a Csákvárnak akadtak gondjai az NB II.-es licenc terén, de a hiánypótlás időtartama alatt ők is kiküszöbölhetik a csorbát. A további bennmaradt együttesek, így a Szolnoki MÁV, a Vasas, a Gyirmót, a Győr, a Nyíregyháza, a Szeged, a Budaörs, a Békéscsaba, a Kazincbarcika, a Soroksár, az Ajka, a Dorog és a Siófok kérelmét jóváhagyták. A második vonaltól – jelen állás szerint – búcsúzni kényszerülő Tiszakécske szintén rendelkezik a szükséges engedéllyel, a Vácot viszont hiánypótlásra kötelezték.

Harmadosztály

Az NB III.-ból feljutó két csapat, a Pécs és a DEAC megkapta a másodosztályra a licencet, a Nyugati csoport első helyén végző Érd viszont nem adott be érvényes kérelmet. A harmadosztály legjobb másodikjaként végző Szentlőrinc NB II.-es licenckérelmét viszont elfogadták. Ez utóbbi azért érdekes, mert feltöltés esetén – a feltöltési szabályokat figyelembe véve – a baranyaiakat kérheti fel az MLSZ a másodosztályú indulásra.

Az elmúlt szezonban a harmadik vonalban vitézkedő Jászberény szintén megfelelt a követelményeknek, így a következő idényben is ott szerepelhet. A megyei első osztályban szereplő csapataink közül a Tiszafüred és a Törökszentmiklós adott be licenckérelmet, és mindkét esetben jóvá is hagyta azt a bizottság. Természetesen ez az esetükben még nem jelenti azt, hogy indulnak is az NB III.-ban.

Mint arról írtunk, a fürediek nevezhetnek, de még nem döntötték el, hogy vállalják-e a magasabb osztályt. Miklóson pedig a szándék megvan, de azt nem tudni, hogy egy esetleges feltöltés során kapnak-e felkérést az MLSZ-től. A helyzet azóta sem változott, a szövetség továbbra sem tette közzé a jövő évi versenykiírásokat, így csak találgatni lehet, hogy hány csapattal indul majd el az NB III. következő kiírása.