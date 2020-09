Dobogóról dobogóra „ugrál” szöcskéjével a mezőtúri Bosnyák Vendel

– Gyerekkorom óta vonzanak a járművek. Pontosabban a technikai sportok gépszörnyei. Tehát az olyan vasak, melyekben motor van – kezdte a fiatalember. Hozzátette: egészen kicsi volt, amikor már elkísérte édesapját egy versenyre, ahol csak erősödött benne a rajongás. Nagyjából hétévesen kapta meg az első motokrossz járgányát. Eleinte csak a hátsó kertben gyakorolt, majd kilátogattak egy pályára. Onnantól kezdve nem volt megállás, egészen a versenyzésig jutott.

– Sajnos két alkalommal is komoly balesetet szenvedtem ugratás közben. Törés, ficam, zúzódás, ami csak lehetett, összejött. Szerencsére hamar felépültem, és jól vagyok. Két éve átültem az autóba, ami a szüleim számára is megnyugvás volt, hiszen az némiképp biztonságosabb közeg, de legalábbis több oldalról élvezhetek védettséget, mint a motoron – részletezte mosolyogva.

– Valójában az autó­krossz is közel állt hozzám, nagy vágyam volt, hogy kipróbáljam benne magam. Szinte fejest ugrottam a mély vízbe. Ahogyan megvettük az első járgányomat, komoly felkészülés következett – magyarázta. Bizony, ez a sport sem az egyszerűbbek közé tartozik, komoly felszereléssel, pótalkatrész-arzenállal és egy egész háttércsapattal szükséges rendelkezni, hogy egy-egy versenyen érdemben indulhassanak.

– Elég idő- és költségigényes, rengeteget dolgozunk, hogy a lehető legtöbb dolog a rendelkezésünkre álljon. Ezért elsősorban a szüleimnek vagyok nagyon hálás. Egy futam alatt számtalan probléma jelentkezhet, általában szokott is. Az idő igen sarkalatos tényező, gyorsan kell reagálni a hibák javításánál, helyreállításánál – sorolta Vendel. A jármű ráadásul külsőre és belsőre is merőben eltér egy megszokott négykerekűtől. A vezetőülés középen található, a külső részt egyfajta rácsozat veszi körbe, így kilátni sem túlzottan könnyű belőle.

– Elképesztő erők dolgoznak vezetés közben! Az én autóm három másodperc alatt gyorsul százra. Egy dolog irányítani a járművet, egy másik kezelni valahogy a testünkre ható komoly megterhelést. Mentálisan és fizikálisan is készülni kell egy-egy versenyre, aminek a testedzés szerves része. Mégis nehéz szavakba önteni, amit ez az egész ad nekem – magyarázta az ifjú sportoló. Vendel jelenleg vezeti a 2020-as autó­krossz-bajnokságot. Ez azért is jelentős, mert 5–6 pontokért megy a harc. Még egy verseny van hátra, valószínűleg mindenki megkísérli elragadni tőle a címet, ám ő nagyon motivált.

– Még jobban készülök az utolsó versenyre, és mindent megteszek azért, hogy szep­tember végén kijelenthessem: 2020-ban én vagyok a bajnok!

Jó kanyartempóját kihasználva tudott a mezőny fölé kerekedni

Vendel egy Buggy 1600 „Szöcske” típusú modellel versenyez immár második éve. Szinte csak dobogós helyezéseket ért el ez idáig, legutóbb a keceli Pintér Autókrossz Bajnokságról hozta el az aranykoszorút.

– Felnőtt kategóriában indultam jó néhány olyan autó ellen, melyek teljesítménye felülmúlta az enyémet. Az egyenes szakaszokon ez bizony érződött is. Viszont a kanyaroknál jól tudtam kihasználni az egyik erősségemet, az úgynevezett jó kanyartempómat. Magyarán, eszeveszett sebességnél is nagy biztonsággal, pontosan tudom bevenni az ívet, anélkül hogy kisodródnék – részletezte a fiatalember. Teljesítményét mások is elismerik, mentora Orosz Sándor, egy kisújszállási csapat vezetője.