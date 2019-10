Egyik csapatnak sem lesz könnyű dolga

A harmadik fordulót rendezik szombaton a férfi kosárlabda-bajnokságban. Megyénk mindkét csapata idegenben szerepel, az egyiknek nehezebb dolga lesz, mint a másiknak.

Két forduló után öt csapat áll száz százalékon: a címvédő Falco, a Körmend, az Alba Fehérvár, a Debrecen és a Pécs – bár a baranyaiak csak egy meccset játszottak eddig. A Szolnoki Olajbányász körmendi vendégszereplése nyitja a szombati táncrendet, szokatlan időpontban. A 14 órás kezdés indoka az M4 Sport élő közvetítése.

– Nyerni szeretnénk és fejlődni, előbbre lépni – vélekedett Matthias Zollner, a Körmend szakvezetője. – Persze nehéz megtalálni az egyensúlyt ilyen kettős célnál, de számunkra nagyon fontos, hogy nemcsak nyerni akarunk, javulni is szeretnénk a játékban. Fontos a győzelem, de a legfontosabb, hogy mindig előbbre lépjünk, hogy a szezon végén is nyerhessünk. Sok mindent tudunk a Szolnokról, többet, mint korábban, hiszen már ők is játszottak két bajnokit. Nehéz meccsre számítunk.

Jelentősen fel kell kötnie az Olajbányásznak a fehérneműt, ha nyerni akar a tévés meccsen. Márpedig nyilván ez a szándéka. Annak ellenére is, hogy Juhos Levente jobb kezét továbbra is csinos kötés ékesíti, szolgálatairól továbbra is kénytelen lemondani az edzői stáb.

– Az első hazai meccsen nem így szerettünk volna bemutatkozni a szurkolók előtt, de a Jászberény ellen már látható volt, hogy tud a csapat váltani és össze tudja szedni a védekezést, abból pedig jó támadójátékkal látványos kosárlabdát játszani – nyilatkozta a bb1.hu-nak a válogatott magasember, akinek csütörtökön a sportkórházban lesz jelenése. Az ottani viziten dől el, hogy miként folyjék a további rehabilitáció. – Elindultunk egy jó úton, a következő az lesz, hogy ezt Körmenden is bizonyítsuk.

Meglepetés lenne a szolnoki siker, de közel sem akkora, mint a Jászberény győzelme. Pedig ha a közelmúltból indulunk ki, a JKSE nem is kívánhatna magának jobb ellenfelet a Paksnál. A két csapat legutóbbi nyolc egymás elleni meccséből hetet (!) a Jászberény nyert meg.

– Erős csapat, erős hazai pályával, az előző szezonban is csak az utolsó másodpercekben tudtunk náluk nyerni – mondta klubja honlapjának Nemanja Alekszandrov, a berényiek szerb légiósa. – Ezúttal is nagyon nehéz meccsre számítok. Ráadásul volt játékostársunk, Orlando Coleman már náluk szerepel, ő pedig biztos, hogy nagyon motivált lesz ellenünk. Természetesen, mint minden meccset, ezt is meg akarjuk nyerni.

Látványos támadójátékával és kevésbé látványos, de legalább annyira fontos védőmunkájával a tavalyi szezon egyik berényi kedvence lett Coleman, aki 21 mérkőzésen 17,3 pontot és 6,8 lepattanót átlagolt. Idén „paksi hapsi” lett, a 18 órakor kezdődő meccsen már atomos mezben szerepel majd.

– Különleges csapat volt a tavalyi, amikor még együtt játszottunk a JKSE-nél, és olyan dolgokat vittünk véghez, amit senki sem gondolt volna – nyilatkozta néhány héttel ezelőtt a hátvéd. – Történelmet írtunk.

Nem lesz könnyű dolguk a berényi legényeknek, hiszen a klub hivatalos közleménye szerint LaMarcus Reed „nincs olyan állapotban, hogy pályára lépjen Pakson”. A nyitófordulóban a Sopron elleni hazai meccsen megsérült amerikai játékos remélhetőleg a Pécs ellen már játszhat.

Eggyel kevesebb veretlen lesz Az öt hibátlan csapat mellett ugyanennyi vár első győzelmére két kör után (igaz, a Kecskemét csak egy meccset játszott eddig). Ma 16.30-kor kezdődik a ZTE–Oroszlány összecsapás, első pillantásra komoly hazai esélyekkel. 17 órától rendezik a Debrecen– Sopron mérkőzést, nem csak a hosszú buszút miatt állnak jobban a bukiknál a hazaiak. 18 órakor további hat csapat akaszt bajszot: a Falcónak nem illene, hogy gondot okozzon a Kaposvár. A tavalyi bravúrbronzos Pécs a nyáron alaposan megerősített Alba Fehérvárt fogadja. A Szeged– Kecskemét találkozón bármi megtörténhet, sőt, annak az ellenkezője is.

A bajnokság állása

1. Falco KC 2 0 174–145 4

2. Körmend 2 0 168–143 4

3. Alba Fehérvár 2 0 188–163 4

4. DEAC 2 0 168–151 4

5. Sopron 1 1 156–150 3

6. Atomerőmű 1 1 173–172 3

7. Olajbányász 1 1 169–175 3

8. ZTE KK 1 1 137–150 3

9. PVSK 1 0 103–73 2

10. Kaposvár 0 2 155–163 2

11. Jászberény 0 2 141–165 2

12. Szedeák 0 2 163–203 2

13. Oroszlány 0 2 135–171 2

14. Kecskemét 0 1 84–90 1