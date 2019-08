Elkezdődött a II. Túri Fullánk programsorozata

Kedden az ünnepélyes megnyitóval elindult Mezőtúron a II. Túri Fullánk Nemzetközi Sport és Életmód Fesztivál programsorozata.

– Hat ország, közel félszáz csapat, festői helyszínek, új sportágak, olimpiai bajnok sztárvendégek, kiállítók, előadások, bemutatók, gasztroélmények és zenei csemegék lesznek a kínálatunkban – mondta Mohi Zoltán főszervező, az Invictus Úszó és Vízilabda SC elnöke.

– Szerdától vasárnapig tart az eseménysorozat a mezőtúri városi strandfürdőben, valamint a Hercegasszony birtokon. A tavaly vízilabda-fesztiválként debütált rendezvény idén a mozgáshoz és a kikapcsolódáshoz köthető programok jóval szélesebb palettáját felvonultató seregszemlévé lép elő. Hat ország 25 klubjának közel félszáz utánpótláskorú vízilabdacsapata indul a tornán, emellett strandfociban és strandkézilabdában is játszanak mérkőzéseket.

Az elnök beszélt arról is, hogy az esemény rangját emeli, hogy a rendezvény díszvendégei lesznek többek között: Biros Péter, Kis Gábor, Kiss Gergely és Zsivko Gocics vízilabdázó olimpiai bajnokok, Csábi József és Hrutka János egykori válogatott labdarúgók, Mocsai Tamás egykori válogatott kézilabdázó. Mellettük Juhász György olimpiai női vízilabdadöntőt is dirigáló játékvezetővel, Horti Gábor sportriporterrel, Varga Balázs táplálkozási szakértővel, Pirók Zsolt jógaszakemberrel, valamint Pozsonyi Zsolt erőnléti edzővel is találkoznak majd az érdeklődök.

– A mostani fesztivál ugyanakkor nem csupán a sportról fog szólni, életmód-tanácsadás, játszóház, esténként pedig koncertek színesítik a programot, amelynek mind az öt napjára ingyenes lesz a belépés – tudtuk meg Mohi Zoltántól.