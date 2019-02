Előtérben az utánpótlás-nevelés

Immáron fél éve kizárólag az utánpótlásra helyezik a hangsúlyt a Törökszentmiklósi KE-nél, ahonnan a korábbi években remek játékosok kerültek ki, és bizonyíthattak később az NB I-ben is. Az egyesület szakmai vezetőjével, egyben elnökével, Kis Gergellyel beszélgettünk a klub jelenéről és jövőjéről.

– Hogyan zárták az előző szezont, és miként vágtak neki ősszel az új évadnak?

– Az elmúlt nyáron jelentős változás történt a klubnál, hiszen úgy döntöttünk, hosszú idő után először nem indítunk felnőttcsapatot – kezdte mondanivalóját Kis Gergely, a Törökszentmiklósi KE vezetője.

– Ennek természetesen sok előnye és legalább annyi hátránya is van, azonban néhány év távlatában fogjuk csak tudni eldönteni, hogy ez jó döntés volt vagy sem. Az utánpótláscsapataink a másodosztály Keleti csoportjában szerepelnek.

– A tavalyi évben tizenhét csapattal versenyeztünk a különböző korosztályos bajnokságokban. Az U13-as lányok a felsőházba kerültek, ugyanakkor a serdülő fiúk is kiemelkedően teljesítettek, elvégre ötödikek lettek, míg az ifjúságiak hetedikként zártak.

– Nyáron generációváltáson estünk át, valamint több játékosunkat is élvonalbeli klubok igazolták le, így most a nyolc közé kerülés is szép eredmény lenne a serdülők részéről. Ehhez arra van szükség, hogy az ősszel szorosan elveszített meccsek tavasszal a mi javunkra dőljenek el.

– Mely csapatok nyújtanak kimagaslót ebben az idényben?

– A lányokhoz új szakember érkezett tavaly Gulyás Péter személyében, aki az U9-es, az U10-es és az U11-es együttesek irányítását vette át, és ezekben a korosztályokban látványos fejlődés figyelhető meg, Péter következetes és példaértékű munkájának eredményeként.

– Az általam trenírozott U10-es fiúkat külön szeretném kiemelni, hiszen közülük többen is már most olyan szintet képviselnek, ami alapján nyugodtan kijelenthetem, hogy nagyon szép jövő előtt állnak.

– A Nyeső Péter irányította U14-es fiúgárdánk lépett legtöbbet pályára ebben a szezonban, ugyanis a bajnoki mérkőzéseiken túl különféle felkészülési tornákon is szerepeltek.

– December végén a budapesti Ferenczy-kupán az első helyen végeztek, januárban a KESI-kupán pedig hatodikok lettek, emellett Kecskeméten az U10-es lányok és fiúk is megvillanthatták tehetségüket.

– Idén milyen megméretések várnak a fiatalokra?

– Az U10-es, az U12-es, valamint az U14-es fiúcsapatainkkal a közeljövőben Debrecenbe utazunk a Főnix-kupára, ahol igen népes mezőny vonul fel évről évre. Azt gondoljuk, hogy ezen együtteseink képesek lehetnek ott is jól szerepelni.

– A kisebbek pedig odahaza, a Farsang-kupán bizonyíthatnak. Az U8-asok számára márciusban indul a szivacskézilabda-bajnokság, amivel kapcsolatban szintén bizakodóak vagyunk, hiszen a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában szivacskézilabda-osztályt hoztunk létre, az ott tanuló gyermekek az edzések mellett heti két testnevelésórán is gyakorolhatnak szakképzett testnevelő-edzők irányítása mellett.

– A serdülőkkel tavasszal már hatodik alkalommal fogunk részt venni Horvátország egyik legnagyobb utánpótlás-seregszemléjén, Rovinjban. Ez egy nagyon jó fokmérő, hiszen számos országból érkeznek ellenfelek, akik mind-mind más stílust és más kézilabda-kultúrát képviselnek, az ottani összecsapásokból nagyon sokat lehet tanulni.

– Egy-két éven belül szeretnénk újra felnőttegyüttest is indítani, amelyben kizárólag saját nevelésű srácok szerepelnének majd.

– Mennyire gyakori, hogy a TKE-ből topcsapathoz kerülnek a legügyesebbek?

– A munkánkat dicséri, hogy minden évben NB I-es klubok csábítják a legtehetségesebb játékosainkat. Nem mindenki él ezzel a lehetőséggel, de többen így is távoztak az elmúlt években a Szegedhez, a NEKA-hoz, a Győri ETO-hoz vagy éppen a Gyöngyöshöz.

– Amikor ilyen megkeresés érkezik, akkor mindig azt mondjuk a szülőknek, hogy csak akkor próbálja ki magát a gyermek, ha lelkileg is készen áll 13–14 évesen arra, hogy a szülői háztól elszakadva, egy teljesen idegen környezetben egyedül kell majd boldogulnia.

A jó sportolók jól is tanulnak

Mint azt Kis Gergely elmondta, országos viszonylatban egyre több gyermek kézilabdázik, és ez a növekedés a TKE-nél is megfigyelhető. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola a valódi bázisuk, nagyon sok hunyadis tanuló jár a klub edzéseire.

Nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a tanulást se hanyagolják el a náluk pallérozódó fiatalok. Ennek érdekében, aki nem megfelelően teljesít az iskolában, nem kézilabdázhat.

Ki kell javítania a jegyeit, és utána járhat újra edzésre. A többség viszont remek tanuló, és a városi „Jó tanuló, jó sportoló” gálán is sokan részesültek elismerésben.