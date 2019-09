Gól nélküli döntetlent játszott a JFC Ibrányban

Az NB III. Keleti csoportjában a hatodik forduló mérkőzéseit rendezték vasárnap délután, a Jászberényi FC pedig Ibrányban vendégszerepelt a Tállya ideiglenes otthonában, ahol 0–0-s döntetlent ért el.

A JFC hivatalos honlapjának beszámolója szerint Gresó Mátyás már az első percben eltalálta a hazaiak kapufáját, és a berényi kék-fehérek ezt követően is rengeteg helyzetet dolgoztak ki, ám betalálniuk nem sikerült az ellenfél kapujába, amelyhez a tállyai hálóőr, Tarr Tibor remek védései is kellettek. A Jászberény így másodszor vesztett pontot a bajnokságban, jelenleg pedig a negyedik helyen áll, ám így is csak kettő pont a hátránya az első két csapat, a DEAC és a Cegléd mögött.

Tállya KSE–Jászberényi FC 0–0

Ibrány, 200 néző. Vezette: Jakab Árpád (Deme Rajmund, Gavalla-Kulcsár Judit).

Tállya: Tarr – Csicsvári, Huszti, Potyka (Paranai, 89.), Ohár – Minczér (Németh B., 69.), Szegedi – Fenyőfalvi, Kelemen (Sárosi, 52.), Bihari – Ondó. Edző: Uray Attila.

JFC: Miski – Szemere, Lakatos G., Lakatos B., Süttő – Sándor I. (Balogh B., 76.) – Gresó, Király O. (Nagy Sz., 86.), Szöllősi, Ludasi – Pálinkás. Edző: Német Gyula.

További eredmények:

Sényő–Hatvan 3–1, DEAC–Balassagyarmat 4–1, Ózdi Kohász–Tiszaújváros 0–0, Putnok–Cegléd 0–2, Debrecen II.–ESMTK 1–1, Diósgyőr II.–Eger 2–1, Gyöngyös–Füzesgyarmat 0–1

A bajnokság állása – NB III., Kelet

1. DEAC 5 1 0 17–5 16

2. Cegléd 5 1 0 17–8 16

3. Tiszaújváros 4 2 0 13–3 14

4. Jászberény 4 2 0 15–8 14

5. Füzesgyarmat 4 0 2 8–5 12

6. ESMTK 3 1 2 11–6 10

7. Balassagyarmat 2 2 2 10–10 8

8. Sényő 1 4 1 8–7 7

9. Hatvan 2 0 4 10–13 6

10. Eger 2 0 4 8–14 6

11. Tállya 1 3 2 8–10 6

12. Ózdi Kohász 0 4 2 4–10 4

13. DVTK II. 1 0 5 4–16 3

14. Putnok 0 3 3 5–9 3

15. DVSC II. 0 3 3 10–15 3

16. Gyöngyös 0 2 4 7–16 2