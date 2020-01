Két szolnoki vízipólóssal a törökök ellen kezd Eb-csapatunk

Már csak hat nap, és férfiválogatottunk is elrajtol a hazai rendezésű Európa-bajnokságon, amelynek a budapesti Duna Aréna ad otthont.

Ami jó hír, hogy a 13 tagú, végleges Eb-keretnek a Szolnoki Dózsa két kiválósága, Nagy Viktor és Angyal Dániel is tagja. Mint megtudtuk, az utolsó szűkítésnél Nagy Ádám és Sedlmayer Tamás maradt ki az együttesből.

– Strukturális szempontokat is figyelembe vettünk, és a sok jó teljesítmény láttán végül, ha nem is volt könnyű, de így döntöttem – indokolt Märcz Tamás szövetségi kapitány az NSO-nak, akinek tanítványai az elmúlt hétvégén megnyerték a világbajnok olaszok otthonában rendezett nemzetközi négyes tornát.

– Gyors a csapat, Olaszországban is jó megindulásokat láthattunk, aminek örültem, mert viszontláttam sokat az elmúlt időszak gyakorlásaiból. Az elmúlt egy-két esztendőben fizikálisan és tudásszinten is felerősödtünk az élmezőnyhöz, mindezt az Európa-bajnokságon szeretnénk igazolni. Nagyon kompakt, ütőképes a csapatunk, de még egyéni és csapatszinten is vannak előrelépési lehetőségeink. Az elkövetkezendő rövid időszakban még olyan munkát tudunk végezni, aminek az lesz a célja, hogy először a spanyolok ellen játszunk jól, stabilan, majd onnantól kezdve végig felfelé íveljen a formánk – fűzte hozzá Märcz Tamás.

A magyar válogatott jövő kedden a törökök ellen mutatkozik be az Eb-n, rá két napra a spanyolokkal, majd a csoportmeccsek zárásaként, jövő szombaton a máltaiakkal találkozik. Az olimpiai kvalifikációs Eb-n egy tokiói kvótát lehet szerezni, az európai csapatok közül az ötkarikás címvédő szerbek, a világbajnok olaszok, valamint a vb-ezüstérmes spanyolok indulása már biztos.