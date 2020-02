Közös edzést tartott az Olajbányász az akadémia csapatával

Férfiválogatottunk Eb-kötelezettsége miatt szünetel a bajnokság, a klubcsapatok pedig készülnek a bajnoki folytatásra. A Szolnoki Olajbányász kosárcsapata kedd este rendhagyó módon az edzés első felében együtt tréningezett a Szolnoki Kosárlabda Akadémia U16-os legénységével. Mindez nagy élményt jelentett a srácok számára.

A mostani évadban nem először fordult elő, hogy az Olajbányász csapata nemcsak a mérkőzéseken, hanem más módon is találkozik a fiatalokkal, legyenek azok játékosok vagy éppen szurkolók. Az ősszel a felnőtt kosarasok néhány fiatal tehetséggel közösen tartottak bemutatókat a szolnoki iskolákban, jobbára több száz gyerek előtt. Sőt, november végén még egy rendhagyó angolórán is részt vett Gasper Potocnik vezetőedző és néhány játékos a Kassai úti iskolában. Február első vasárnapján pedig a szurkolókkal beszélgettek a csapatvezetők és a játékosok.

Most pedig az utánpótlással tréningeztek együtt Kovács Péterék a keddi edzésen. Szarvas Gábor, az Olajbányász másodedzője profi módon vezényelte le a bemelegítést, majd következett az öt az öt elleni meccs, a felnőttek és a gyerekek összesen négy csapatot alkottak, majd egymás ellen játszottak. Az első kosarat a 14 esztendős Lakatos Péter dobta.

– Nyolc éve kosarazom, jó edzőink vannak, most Rezák Tomi bácsival dolgozunk – mondta a meccs után Peti.

– Jó dolog, hogy most együtt játszhatunk a felnőttekkel, passzolhattam nekik, és én is kaptam tőlük labdákat. Kedvenc játékosommal, Darvin Davisszel most találkoztam először a pályán, nagy élmény volt a közös edzés.

Davis is örült a rendhagyó tréningnek:

– Szuper ez a dzsembori, számomra nem újdonság az ilyesmi, az Egyesült Államokban is több hasonló rendezvényen vettem részt. A gyerekeket is szeretem, édesanyám például óvónőként dolgozik. Most is jól éreztem magam, és szerencsére a betegségem már a múlté, teljes értékű harcos vagyok.

Hamar elröppent a negyven perc, hiszen a fiatalok ennyit tölthettek együtt a felnőttekkel, utána mindkét csapat folytatta felkészülését a saját bajnokságára. Az Olajbányász szombaton zárt kapus edzőmérkőzést vív a Szedeákkal, ám a jövő szombaton 17.30-kor kezdődő Kecskemét elleni tesztmeccsre már várják a szurkolókat a Tiszaligeti Sportcsarnokba.