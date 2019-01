Lyukas kerettel utazott el Törökországba a Szolnoki Olaj csapata

Izmirben kezdi a FIBA Európa Kupa második csoportkörének második kanyarját a szolnoki csapat. Két komoly hiányzóval.

Változóan felhős égbolt, erős csapadékhajlam és maximum hét fok – ilyen meteorológiai előrejelzés fogadta az Égei-tenger partján fekvő hárommilliós Izmirben a szolnoki kosarasokat. Az időjárási kilátásoknál azonban sokkal fontosabbak a nyerési esélyek, és ebben bizony nem állnak jól. Sztrahinja Milosevics mellett Jaylin Airington sem utazott el a török túrára, így egyfajta „megfogyva bár, de törve nem” hangulat előzi meg a török–magyar meccset.

– Ahogy mi is hazai pályán játszunk jobban, úgy ők is otthon érzik magukat komfortosabban. De nekünk az az elsődleges célunk, hogy ne sérüljön meg senki, tudjunk gyakorolni – mondta az utolsó itthoni edzés előtt Tóth Ádám, akire Luksa Andriccsal együtt igen komoly kihívás vár Izmirben. Jóllehet, ezzel nem csak a szolnoki centerpáros lesz így.

– Lassan itt a kupa, ezt fel kell használnunk arra, hogy gyakoroljunk játékelemeket. Dehogyis megyünk győzelmi remények nélkül! Egy sportoló sosem adja föl. Megpróbálunk jól játszani, aztán meglátjuk, mire lesz elég.

December 12-én Szolnokon is nyerni tudott a Karsiyaka, elsősorban az egyiptomi center, Assem Marei teljesítményének köszönhetően. A palánkok fáraója a török bajnokságban (BSL) is igen komoly teljesítményt tesz le az asztalra, hiszen 18 pontot és 11 lepattanót átlagol Európa második legerősebb nemzeti ligájában.

Az egy hónappal ezelőtti 70–74-ben hozzá hasonlóan főkolomposi szerepet játszó jamaikai–amerikai Sek Henry is ott van a keretben, mint ahogy a Szolnokon hét percnyi játékidő után megsérülő irányító, Erving Walker is. Ozhan Civgin vezetőedző ezért is lehet sokkal nyugodtabb, mint szolnoki kollégája. Ráadásul a nagyvárost alkotó tizenegy kerület egyikének török viszonylatban is számon tartott szurkolótábora nagy valószínűséggel piros-zöldbe borítja a Kemal Atatürk nevét viselő sportcsarnok lelátóit.

A Pinar Karsiyaka a most folyó nemzetközi szezonnak is igen komoly elhatározásokkal ment neki, szolnoki győzelmével igen jó helyzetbe pozicionálta magát. A törökök elképzeléseit azonban némileg rontotta, hogy hazai pályán 96–87-re kikaptak a Würzburgtól, így alighanem ellenünk akarnak javítani közérzetükön. Vagyis irgalmat ismerő, lötyögő Karsiyakát aligha várhatunk a mai meccstől.

A 18.30-kor kezdődő Pinar Karsiyaka–Szolnoki Olaj KK mérkőzés az Olaj Tv honlapján közzétett FIBA-linken keresztül nézhető élőben.

Rápihenhettek a törökök

A Pinar Karsiyaka legutóbb január 6-án játszott bajnokit, 103−77-re verte a Bahcesehir csapatát, három nappal később pedig 107–85-re a Pristinát a FIBA Európa Kupában. A bajnokságban a tizedik, a nemzetközi kupában a csoport második helyén áll. Január 13-án szabadnapos volt a BSL-ben, lévén a török élvonalban tizenöt csapat szerepel. Szombaton pedig All Star hétvége volt, az Európa–Ázsia fantázianevű gálamérkőzés (146–147 lett a vége) sem nyomta le az ott szereplő Karsiyaka-játékosok energiaszintjét.